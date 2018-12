POR PLAN DE AUSTERIDAD MINISTERIO DEL DEPORTE SE TRANSFORMÓ EN SECRETARÍA

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 A causa del plan de austeridad, el presidente Lenín Moreno eliminó el Ministerio del Deporte y lo unió a la cartera de Educación. Luego, tras una reunión con varios atletas destacados, el Primer Mandatario inauguró una Secretaría para que represente a este sector. Esta noticia forma parte del especial "Los 15 hechos de Ecuador en 2018" de Ecuadorinmediato.com

El Decreto Ejecutivo 373, emitido el pasado mes de abril, dispuso la fusión, por absorción, del Ministerio del Deporte en 90 días hábiles. Mientras esto ocurría, la delegación de Ecuador participaba en los juegos Suramericanos de Cochabamba en Bolivia. Después del torneo los atletas trajeron más preseas que anteriores competiciones, ubicándose en el cuarto lugar en el medallero general.

El 4 de junio varios deportistas se reunieron con Moreno para hablar sobre los resultados obtenidos en el sector. En este evento, el Gobierno se comprometió al desarrollo de la actividad física en el Ecuador. “Las autoridades han recibido la orden de apoyar a todos los atletas del país”.

Días después, el 14 de junio, el Jefe de Estado recibió en el Palacio Presidencial a los atletas, quienes consiguieron medallas en diferentes eventos deportivos, incluyendo el Suramericano. Los competidores recibieron reconocimientos por los logros alcanzados. En su discurso, Moreno anunció la creación de la Secretaría del Deporte, que sería autónoma al Ministerio de Educación.

“Esta institución trabajará en la formación de deportistas con el objetivo en las competencias Suramericanas y Olimpiadas. Empezaremos a trabajar para que ustedes se conviertan en medallistas. He atendido la solicitud para que se haga una Secretaria que sea a parte del Ministerio de Educación y esto está aprobado. Esta apoyará todas las actividades de los atletas de manera autónoma e independiente. Pese a que el país no está en su mejor momento dentro del ámbito económico, no se escatimará en gastos”, indicó

Al día siguiente, la Función Ejecutiva emitió el Decreto Presidencial 438, que oficializó la creación de esta entidad y ratificó su independencia. "Uno de los objetivos es el fortalecimiento de este sector, afín de respaldar y reconocer tanto el potencial de nuestros deportistas, como la práctica del deporte en general", señaló el documento.

Tras esta decisión, se dejó sin efecto la fusión por absorción del Ministerio del Deporte a Educación. En este texto se ratificó a Andrea Sotomayor como titular de esta Secretaría. En una rueda de prensa, la funcionaria aseguró que el desarrollo de los deportistas continuará para “apoyarlos a alcanzar el mejor de sus potenciales. Confiamos en el camino para generar personas de bien y excelentes deportistas”.

Según la página oficial de la entidad hasta el mes de 2018 se tuvo presupuestado USD$ 78´274,815.08 dólares divididos en ingresos corrientes y por inversión. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato.com