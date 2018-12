UNA ASAMBLEA "DESCABEZADA" DE RESPETO Y POPULARIDAD

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 El 2018 para la Asamblea no ha sido de popularidad. El Poder Legislativo ha visto aniquilada su imagen con los escandalosos casos de "diezmos", en los que están vinculados legisladores de distintas bancadas. En "Los 15 hechos de Ecuador en 2018" resaltan la destitución de dos integrantes de la Asamblea: Norma Vallejo y Sofía Espín.

Más allá de la aprobación de las 18 de 48 leyes que se propuso en abril pasado, a través de una Agenda Legislativa, y las dos de relevancia nacional como las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada la semana pasada, y la Proforma del 2019, que no obtuvo el respaldo legislativo, la Asamblea Nacional enfrentó, en 2018, denuncias en contra de varios de sus integrantes por supuestas exigencias de pagos a cambio de garantizar trabajo al interior del Poder Legislativo.

Los casos de los llamados “diezmos” pusieron a más de uno a temblar. Las denuncias de ex asesores o ex integrantes de equipos de asambleístas coparon las agendas de los medios, incluso, uno de ellos ha llegado a la justicia ecuatoriana.

El caso emblemático que significó la destitución de su cargo como legisladores fue el de Norma Vallejo, de Alianza PAÍS. Un audio circuló en redes sociales, en el que se escucha a quien sería Vallejo pedir a sus colaboradores el dinero pactado.

El 9 de octubre, el abogado Felipe Rodríguez interpuso una denuncia en contra de la asambleísta por presuntos cobros ilegales a sus ex asesores legislativos. Según detalló el jurista, se habría pedido USD$150 al inicio de las labores y, posteriormente, la cuota subía a USD$300.

“Cuando las personas se empezaron a negar a seguir pagando, empezaron a salir y empezó a contratar personas que iban específicamente para entregar más de la mitad de su sueldo”, indicó.

A más de estos casos, dijo Rodríguez, cuando la legisladora o sus hijos hacían viajes “necesitaban hacer compras, viajes o arreglos florales (pagados por los ex asesores)”.

Para el 16 de octubre, el Pleno de la Asamblea aprobó la creación de una Comisión que investigara a Norma Vallejo; la comisión la integraron los asambleístas Ana Galarza (CREO), Eliseo Azuero (BIN) y Noralma Zambrano (AP).

El 25 de octubre, por unanimidad, la Comisión multipartidista recomendó la pérdida de cargo de Vallejo, pues, según indica, se demostró que gestionó un cargo público.

“Yo no voy a caer en lo que han caído conmigo, presentar un audio sin los debidos análisis. Yo voy a presentar las evidencias en las instancias que corresponden, con las garantías que deben darse a toda persona. Yo no soy recaudadora, el movimiento (Alianza PAÍS), como todo movimiento, que debería tener base y que no debería solventarse de recursos extraños, debe mantenerse por el aporte de sus militantes y adherentes”, aclaró Norma Vallejo tras conocer la sugerencia de sacarla de su puesto.

El tema en el campo político concluyó el martes 13 de noviembre cuando la Asamblea destituyó con 89 votos a Norma Vallejo por haber gestionado cargos públicos.

Pero no así en el aspecto legal, pues la ex asambleísta de Alianza PAÍS será procesada penalmente. La Fiscal General del Estado encargada, Ruth Palacios, pidió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que señale fecha y hora para formular cargos por el presunto delito de concusión.

Al menos, 23 casos de "diezmos" se registraron este año. Entre ellos hay parlamentarios de Alianza PAÍS (AP), de la Revolución Ciudadana, del PSC-MG, de la Bancada de Integración Nacional (BIN), independientes y de CREO.

En la Fiscalía existen algunas denuncias que siguen su curso.

Pero los "diezmos" no serían solo del periodo actual, ya que una denuncia de un ex asesor de la anterior Vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, denunció cobros ilegales cuando ella era asambleísta en los años 2011, 2012 y 2013.

Vicuña renunció a su cargo y el proceso sigue pendiente en la justicia ecuatoriana.

Otra controversia que modificó la imagen de la Asamblea Nacional fue el de la legisladora por Revolución Ciudadana, Sofía Espín. El 25 de octubre, durante la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el presunto delito de plagio a Fernando Balda, la defensa del político acusó a la asambleísta de visitar a la ex agente de Inteligencia, Diana Falcón, también vinculada en la investigación, en la cárcel de Quito para "presionarla" supuestamente para que cambie su versión en contra de Rafael Correa, ex Presidente del Ecuador.

Espín admitió la visita a la ex agente, pero negó que haya tratado de chantajearla.

“Estamos claros que el abogado del señor Chicaiza y la señora Falcón solo está interesado en llegar un acuerdo para vincular al presidente Correa. Conversamos con ella, cuando yo le decía que no tiene nada el presidente Correa con esto, ella asentía con la cabeza. No fue nada más, solo fue un saludo, una conversación, nada que no pueda hacer algún ciudadano o que no pueda hacer un asambleísta”, aseveró.

En la visita también participó la abogada Yadira Cadena, cercana al jurista Caupolicán Ochoa, abogado del ex Presidente Rafael Correa; Cadena confirmó el hecho, pero recalcó que no presionaron a Falcón y aseguró que fue la ex agente quien pidió la visita.

Desde el Ministerio de Justicia, se informó que la entonces asambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, "no se registró ni fue autorizada para ingresar al CRS Femenino" y, además, burló los controles.

“¡Qué bueno que aparecieron los videos! Que juzgue el país cuánto "BURLÉ" los protocolos del Centro de Rehabilitación Social de Chillogallo por usar gafas y tocarme el cabello. Fuera del odio y la subjetividad se reafirma la verdad. Cumplí los protocolos”, insistió Espín.

El tema llegó a la Asamblea, que aprobó la investigación a Espín, la comparecencia del Ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, y la integración de la comisión multipartidista, compuesta por Fernando Callejas, del movimiento CREO; Bairon Valle, de Revolución Ciudadana y Jimmy Candell, del Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente.

El 20 de octubre, la Comisión recomendó al Pleno Legislativo la destitución de Sofía Espín, quien rechazó la resolución y la calificó de "amañada y sin motivación legal".

Tras la suspensión de una primera sesión para dar tiempo a Espín de presentar pruebas de descargo, finalmente, la Asamblea, el 13 de noviembre, con 94 votos, destituyó a Espín por incompatibilidad de funciones e por interferir en la independencia de poderes del Estado.

El tema, al igual que el de Vallejo, no quedó cerrado, y es que la justicia investiga el accionar de Espín bajo el presunto delito de tráfico de influencias.

Asamblea, en cifras y en crisis

En marzo de este año se conoció uno de los primeros estudios de credibilidad de la Asamblea Nacional. En una encuesta realizada entre el 10 y 11 de marzo de 2018 por la empresa Opinión Pública Ecuador, se consultó cuánto confían los encuestados en el Poder Legislativo: En la categoría de Mucho, la Asamblea obtuvo el 1.7%. En algo, 15.1%; Poco, 39.8%; Nada 40.0%.

A finales de ese mismo mes, Opinión Pública midió la percepción de los ecuatorianos sobre Carlos Baca, entonces Fiscal General del Estado, y José Serrano, quien, para la época, ya era ex Presidente de la Asamblea Nacional. La medición se realizó en medio de la polémica por el audio entre Serrano y el ex Contralor Carlos Pólit.

En el caso de Baca, con un 46.6 por ciento calificaron a su gestión de mala; a Serrano un 36.9 por ciento dijo que su labor también era mala.

CEDATOS midió la gestión de la Asamblea en el mes de mayo del 2018, con un 23% de credibilidad a comparación del 29% con el que inició labores.

De su lado, Perfiles de Opinión, en abril, preguntó sobre la credibilidad de la Asamblea, que logró un 26,40%, mientras que, en mayo, fue de un 30,81%. El porcentaje negativo fue de un 69,19%.

La gestión de Elizabeth Cabezas fue consultada en mayo, a través del estudio de Click Report: Con un 23.8 por ciento la catalogaron como buena y con un 76.2 por ciento como mala.

En junio, según Perfiles de Opinión, la Asamblea Nacional obtuvo un 53,81 por ciento de calificación a su gestión como mala, 32,07 por ciento como buena, 13.25% como muy mala y el 0.87 por ciento de muy buena.

Para septiembre, Perfiles de Opinión entregó más datos sobre la gestión de la Asamblea Nacional. De un universo de 908 entrevistados se concluyó: Muy buena: 1.05%, Buena: 28.84%, Mala: 57.07% y Muy Mala: 13.04%.

CEDATOS, en su estudio de noviembre, reveló: 34.8% aprueba su gestión, 52.9% la desaprueba y 12.3% no sabe que responder.

El 67.9% de los encuestados no cree en la palabra de los asambleístas, un 21.6% sí cree y el 10.5% no precisó respuesta.

El 32.5% aprueba la gestión desarrollada por la Presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, el 46.5% de los encuestados la desaprueba y el 21.0% no precisa respuesta.

La última encuesta sobre la Asamblea la revela Perfiles de Opinión. En las consultas, entre el 17 y 21 de noviembre, se reportó que su desaprobación a la gestión de la Asamblea Nacional supera el 70%. Un 53,49% la califica de mala, mientras que, un 17,02%, de muy mala.

La aprobación se ubica en un 29,49%, tomando en cuenta que un 28,35% la considera como buena y un 1,14% como muy buena.

Estas cifras revelan, además, dos eventos claves se produjeron en la Legislatura: las destituciones de Norma Vallejo y Sofía Espín como parlamentarias.

Un tema que rondó en los últimos meses fue un eventual llamado a muerte cruzada, que significaría que los legisladores y el Presidente de la República dejen sus cargos y se llamen a nuevas elecciones.

Sobre este particular, la encuestadora Quantum en su informe de noviembre de 2018 realizó la pregunta: ¿estaría a favor o en contra de que el Presidente Lenín Moreno invoque la "muerte Cruzada", disuelva la Asamblea y convoque a elecciones? Los resultados demuestran que un total del 36% está a favor de la medida. El porcentaje en contra a esta opción fue del 27%. El 21% en cambio no conoce del tema y el 16% de las personas no está seguro.

En Quito, la idea fue apoyada con el 43%. Otro 32% está en contra, el 14% no está seguro y el 11% no conoce del tema para opinar. En Guayaquil hay una preferencia del 31% a favor, 23% en contra y 25% no conoce del tema.

