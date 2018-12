PARTIDOS, MOVIMIENTOS Y MUCHAS FIGURAS DE LA TELEVISIÓN EN LA APRETADA TARIMA ELECTORAL

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 Más de 75.000 candidatos se inscribieron para participar en las elecciones del 24 de marzo del 2019, en la que se elegirán 23 prefectos/viceprefectos, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.094 vocales de juntas parroquiales y 7 consejeros de participación ciudadana. Aunque los comicios se realizarán el próximo año, entre "Los 15 hechos del 2018" saltan los conflictos internos entre políticos por conseguir una dignidad de elección popular.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) detalló que 80.281 postulantes candidaturas fueron inscritas, entre principales y suplentes, para participar en los comicios de 2019. Pero en los primeros días de enero se podrá precisar el número definitivo de los postulantes después de atender las impugnaciones.

En Quito, por ejemplo, existen 17 candidatos inscritos para la Alcaldía: Luis Maldonado, Víctor Hugo Erazo, Paco Moncayo, César Montúfar, Paola Vintimilla, María Sol Corral, Carlos Sevilla, Xavier Buendía, José Vásquez, Pablo Dávalos, Juan Carlos Holguín, Juan Carlos Solines, entre otros.

Para la Prefectura de Pichincha entre los candidatos están Juan Zapata, Patricio Ubidia, Federico Pérez, Diego Salgado, Mario Maldonado, Javier Orti, Paola Pabón.

Pierina Correa, Juana Vallejo, Carlos Luis Morales, Poly Ugarte, Alfredo Adum, María Elsa Viteri fueron algunos de los postulantes para la Prefectura del Guayas, en cambio, Cynthia Viteri, Jimmy Jairala, Francisco Jiménez, Balerio Estacio se inscribieron para disputar la Alcaldía de Guayaquil

Las candidaturas a la Prefectura de Azuay son de María Cecilia Alvarado, Santiago Méndez, Esteban Bernal, entre otros. Para la Alcaldía, Marcelo Cabrera, Paul Carrasco, Jefferson Pérez, y otros, participarán en marzo.

Mientras tanto, se conocieron los nombres de los 43 postulantes que cumplieron con los requisitos para convertirse en los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Once corresponden a mujeres, veinticinco a hombres y cuatro a la categoría de Pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior. No fueron calificadas las postulaciones de ecuatorianos en el exterior por no haber cumplido con los requisitos establecidos.

Conflictos preelectorales

Una alianza que sonaba a mediados de año fue la de Centro Democrático y Alianza PAÍS en la provincia del Guayas. El líder de la primera agrupación, Jimmy Jairala, ansiaba llegar a la Alcaldía de Guayaquil; iba de la mano con el casi candidato de PAÍS a la Prefectura, José Francisco Cevallos. Pero a finales de noviembre, se conoció que, finalmente, el también dirigente de futbol rechazó la postulación.

De inmediato, el director provincial del movimiento Alianza PAÍS, Rommel Salazar, informó que habían retirado el apoyo a la precandidatura de Jimmy Jairala; en respuesta a ello, el postulante dijo que nada se rompió, pues nunca hicieron una alianza en firme y únicamente habían arrancado con las conversaciones: Jairala siguió con su sueño y ahora busca reemplazar a Jaime Nebot.

Nebot y Jairala también protagonizaron la pelea electoral en Guayas. Y es que Nebot apadrina la candidatura de Cinthya Viteri para que ella se convierta en su sucesora. Los dos se han atacado duramente, cada uno por su lado, en los micrófonos, cuestionando la labor del uno como Alcalde y del otro como Prefecto.

En Quito, una disputa similar se desarrolló, pero, esta vez, en la misma agrupación política. Por septiembre, Mauricio Pozo lanzó su precandidatura a la Alcaldía de la capital ecuatoriana. Incluso, ya esbozaba lo que sería su plan de trabajo, enfocado en alianzas público-privadas, concesiones y administrar al Municipio como una empresa privada.

La candidatura, incluso, significó el apoyo total del líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. Todo corría bien hasta que el 10 de diciembre, cuando Pozo declinó su precandidatura, según dijo, debido a la "falta de apertura y disposición para concretar una unidad". De acuerdo al economista, no fueron menos de cuatro los precandidatos con quienes conversó "sin haber encontrado la apertura y la disposición para concretar una unidad que permita un equipo cohesionado, cívico y ciudadano que enfrente con éxito los grandes problemas que afectan a la ciudad. Esos esfuerzos no han dado resultado", indicó en su carta de renuncia.

Rápidamente, se encontró su sucesora en la asambleísta Paola Ventimilla, quien sueña “con un Quito de prosperidad, bienestar y libertad”.

En la misma ciudad, pero con distinto escenario, se fraguó otra diferencia. En esta ocasión entre los ex aliados César Montúfar y Guillermo Lasso. En agosto Montúfar reveló que Lasso no respetó el acuerdo previo que habían cerrado para que él sea el candidato a la Alcaldía de Quito. Lamentó que en la política ecuatoriana, con la acción de Lasso, "la palabra no sea honrada" y dijo que con ello, "se repitan las viejas prácticas del pasado, en que la voluntad de un líder, dirigente se sobrepone a los procesos orgánicos".

En medio de las revelaciones, Lasso lanzó la candidatura de CREO en Quito. Se trataba de Juan Carlos Holguín, quien pasó por el Municipio de Quito, en la administración de Mauricio Rodas, en una de las secretarías. Tanto Montúfar como Holguín, aunque en filas separadas, se inscribieron ante el CNE.

Todo indicaba a que los simpatizantes de Rafael Correa y de la agrupación Revolución Ciudadana no iban a participar en los comicios del 2019. Finalmente, y casi a última hora, encontraron en Compromiso Ecuador, lista 5, el auspicio para inscribir a sus candidatos. En Quito, se promociona la candidatura de Luisa Maldonado para la Alcaldía, en Pichincha, la de Paola Pabón; en Guayas, la hermana del ex Mandatario, Pierina Correa, quiere reemplazar a Jimmy Jairala.

Las críticas no se han hecho llegar, especialmente, en redes sociales, pues el ex Ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espín, acusado de casos de corrupción, formó parte de Compromiso Ecuador, lista 5, en la línea dirigencial.

Ecuadorinmediato

(PAY)