Fiscalía cita nuevamente a María Alejandra Vicuña para rendir su versión en caso ‘diezmos’

Esto se da porque ex vicepresidenta no acudió a su primera convocatoria el 26 de diciembre La ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, fue citada por la Fiscalía General del Estado (FGE) para el próximo 7 de enero del 2019 con el fin de rendir su versión dentro de la investigación abierta por el presunto delito de concusión. Esto se da posterior a las denuncias públicas emitidas por varios exfuncionarios de la Asamblea Nacional, que laboraron junto a ella cuando era legisladora y afirmaban que para mantenerse en el cargo eran obligados a entregar una parte de su salario de forma mensual.