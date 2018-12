APENAS USD $28 MILLONES RECAUDÓ TASA ADUANERA EN 7 MESES DE VIGENCIA

Los 15 hechos de Ecuador en 2018 Desde el 15 de enero de 2018 entró en vigencia la tasa aduanera de USD $0,10 para varios bienes que ingresaban al país a través de couriers. Sin embargo, a los pocos días, los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) presentaron una solicitud para que el organismo la califique como tributo. La CAN admitió a trámite el pedido, dio 10 días al Estado para que elimine la medida, pero Ecuador interpuso un recurso de reconsideración. Éste fue negado y el impuesto fue derogado en junio. En siete meses de su validez, recaudó alrededor de USD $28 millones. Esta noticia forma parte del especial de Ecuadorinmediato.com, "Los 15 hechos de Ecuador en 2018".

En la implementación de esta tasa, el SENAE explicó que la fórmula para el cálculo del monto a cancelar era la misma que se aplicó desde el pasado 13 de noviembre para el resto de las importaciones. Es decir, se dividía el peso neto declarado por paquete, en gramos, para una unidad de control (gramos) y se multiplicaba por USD $0,10. Para los couriers, estableció una unidad de control única de 10.000 gramos.

La tasa aduanera aplicó para paquetes de las categorías C, D y F de couriers. Los de la categoría C son todos los que pesan hasta 50 kilogramos y cuestan hasta USD $2.000 que no entren en ninguna otra categoría, como televisores. La categoría D es para ropa y calzado; y la categoría F tiene que ver con libros y equipos tecnológicos.

Esta medida empezó el 13 de noviembre de 2017 para las importaciones en general. Sin embargo, fue criticada por diferentes sectores, como las Cámaras de la Producción. Incluso, socios comerciales de Ecuador como Estados Unidos y la Unión Europea manifestaron su preocupación.

El Gobierno justificó la aplicación de la tasa, asegurando que financiaría el servicio de control del contrabando que presta la Aduana, a través de nueva maquinaria. Tras los reclamos, el SENAE puso un techo de USD $700 por unidad para todos los productos, pero las Cámaras reclamaron el retiro total de la medida.

En la solicitud hecha por Perú y Colombia a la CAN, argumentaron que el rubro impuesto no obedecía a la prestación de ningún servicio ni se aproximaba al costo del mismo.

Este no fue el único reclamo por la medida. La Federación de Cámaras del Ecuador y la Cámara de Comercio de Guayaquil impulsaron una demanda ante la justicia y, para febrero, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la admitió a trámite y dio 30 días al SENAE y a la Procuraduría para que respondan.

Luego de ser notificado, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador reiteró que “defendería” la medida. Pero además, aseguró que la documentación que entregaría a la CAN dejaría sentado la legalidad de la tasa, por lo que no se realizaría una revisión. Pese a ello, la ministra de Industrias y Producción, en ese momento Eva García, también criticó la tasa aduanera porque, a su criterio, debería ser temporal.

En mayo, el Tribunal falló a favor del SENAE y mantuvo en vigencia el impuesto, pero pocos días después, la CAN dio 10 días de plazo para que Ecuador desmonte la tasa, explicando que según sus investigaciones, ésta medida no obedecía a servicios aduaneros prestados a los importadores con el propósito de facilitar el comercio.

La respuesta del Servicio Nacional de Aduanas fue firme y no descartó interponer acciones legales ante la petición de la Comunidad Andina de Naciones. Pero para el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, la mejor opción era la eliminación de la tasa, acatando las resoluciones internacionales para mantener la buena imagen del país. Efectivamente, en mayo, Ecuador presentó un recurso de reconsideración a la resolución de la CAN.

El organismo internacional lo admitió y el sector empresarial se quejó, asegurando que la decisión es “errónea” porque este rubro “ahuyenta” la inversión y empaña las relaciones entre Ecuador y la CAN. “Es un gravamen injustificado, destruye empleos, relaciones comerciales, genera incertidumbre”, criticó, sin dar cifras de las afectaciones la tasa habría causado, según reclamó.

De su lado, el ministro Campana dejó a entrever, en ese mismo mes, que la eliminación de la medida sería inminente debido a que no habría cumplido con el objetivo de frenar el contrabando, pese a la recaudación de alrededor de USD $28 millones que registró en siete meses de aplicación.

Para junio, la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) calificó como "infundado" al recurso de reconsideración presentado por Ecuador para que se retire la tasa aduanera. Para el organismo, la política ecuatoriana "constituye un gravamen conforme al artículo 73 del Acuerdo de Cartagena".

Tras la resolución, el SENAE derogó la tasa por el servicio de control aduanero, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 115, de 8 de noviembre de 2017, así como todas las disposiciones concernientes a ella, que se aplicaron. Pero anunció además, que implementaría mesas de diálogo con los sectores relacionados al comercio exterior, para delinear esfuerzos destinados a la transparencia y dinamismo que aportan al desarrollo y a la reactivación productiva del país.

Posteriormente, el ministro Pablo Campana aseguró que los afectados por la medida reclamarán el dinero debido a que no conoce el uso y el destino de estos valores recaudados.

