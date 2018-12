Ministro de Economía: "Problema con subsidio al diésel es que se distorsionó y benefició a grandes empresas"

Secretario de Estado señaló que no está prevista otra reforma tributaria, pero que Gobierno no la descarta Richard Martínez, Ministro de Economía y Finanzas, se refirió a la situación económica que atraviesa el país y explicó que desde el Gobierno buscarán realizar varios ajustes que permitan beneficiar a los ciudadanos y generar una mayor cantidad de empleos. De igual forma, anunció que entre estas medidas se descarta intervenir en el gas de uso doméstico y crear nuevos tributos, pero esto dependerá exclusivamente de cómo evolucione la situación financiera del país.

El Ministro señaló que el Gobierno prepara una nueva ley económica para el próximo año, esto, debido a que varios analistas describieron al 2019 como un año complejo, pero con oportunidades. A la vista están un proyecto de ley y reformas laborales que permitirá dinamizar el empleo en el país: “Hay que trabajar en temas de alianzas público-privadas, monetización de activos, empresas públicas, dinamizar el mercado de valores. Será una reforma que permita avanzar en temas de orden estructural para lograr que el sector privado pueda tener mucha más tracción”.

Además, reiteró el reciente retiro de subsidio a los combustibles no debe surtir un efecto inflacionario en los precios: “No esperamos un efecto grave ni de alza de productos porque no existe justificación. En la formación de precios de la gasolina extra tiene una participación menor y estamos compensando a los taxistas por el ciudadano, porque no queremos que suban la tarifa a la gente. Pero si eso se deriva del campo de la especulación, nosotros vamos a actuar conforme nos permite la ley para evitar que haya abusos”.

En cuanto al retiro del subsidio al gas de uso doméstico, el Secretario de Estado indicó que de momento esta medida ha sido descartada, pero se la podría analizar en un futro para focalizarla de manera adecuada: “Con el GLP no tenemos previsto nada. Prevemos ajustes de distorsiones que se han dado por regulaciones ad hoc. Por ejemplo, están las cuantías mínimas de 2.000 galones al mes para el diésel, que se creó para las pequeñas empresas y también para escuelas u hospitales que necesitan prender su generador eléctrico cuando se va la luz. El problema es que eso se distorsionó y empezó a beneficiar a grandes empresas. Todo irá en la línea de generar que los que más tienen sean los que más paguen”.

Para concluir, informó que también está descartada una nueva reforma tributaria, pero la misma no ha sido descartada por las autoridades: “No está prevista una reforma tributaria. Por responsabilidad, ningún Gobierno puede descartar absolutamente nada dentro de todas las opciones”.

(PF)

Fuente: El Telégrafo – Ecuadorinmediato