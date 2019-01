Y ARRANCARÁ EL CAMPEONATO NACIONAL DE "RABOS DE PAJA"

Los 15 editoriales destacados de ecuadorinmediato.com Ecuador ha entrado en una espiral creciente de desprestigio político y personal de sus dirigentes o líderes de opinión, todos envueltos en una disputa por cargos o empleos, que saldrán de la decisión que resulte de la consulta popular llamada por el gobierno del presidente Moreno Garcés. La clase política se disputará a dentellada limpia los futuros puestos de poder, porque así lo lograrán arrancar de la voluntad nacional si llegan a aprobar el objetivo más importante que tiene este llamado al sufragio que es la pregunta 3. La nación deberá soportar un espectáculo miserable para destrucción de la honra y moral pública.

A pocos segundos de posesionado el mandatario ecuatoriano, la mañana del 24 de mayo de 2017, el llamado al dialogo nacional no fue sinó el gran motivo para movilizar a todos los sectores de oposición a Alianza PAIS en contra de quien dejaba el cargo: Rafael Correa Delgado. Es que habían sido diez años de haber perdido todas las elecciones, década de sequía en cargos y puestos, y por lo tanto había que destruir al esquema que los alejó del servicio público y el manejo de la burocracia. La clase política no puede aguantar ni un segundo más estar lejos del poder, por lo que presiona y arrancha del nuevo régimen un llamado a consulta popular, para que sea la panacea de todos los males que le han azorado.

La consulta popular y referéndum convocados para este 4 de febrero de 2018, fueron concebidos, sin que se sepa que exista algún estudio o encuesta de sustento, como respuesta a un supuesto sentimiento de las masas para enfrentar el mal endémico de la corrupción. Por ello, para asumir los problemas puntuales insurgidos del manejo del poder en el período anterior, la clase política decidió contaminarlo todo y así hacerse del llamado a la consulta. En medio de un alto grado de cuestionada legalidad, sin contar en forma definitiva con un criterio constitucional sobre su validez, se trata de dar gobernabilidad a la nación con esta aprobación a su esquema y, de paso, controlar la polarización en la que presuntamente se halla el país, al que, sin darse cuenta en cuestión de horas, le han llamado a que les apruebe lo que cree y piensan la clase política con el nuevo gobernante, así sean violaciones a las leyes o rompimiento de las normas.

Para justificar la convocatoria, entre sus razones aparece la pregunta 3era que acusa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de haber cumplido solo con un rol formalista y designar a funcionarios con procesos de selección que han sido cuestionados por quienes se han visto afectados (léase los perdedores de los concursos), y a los que mediante decreto presidencial de convocatoria los llama y acusa de forma grosera e indebida como “Autoridades que fueron electas y designadas por concursos que no cuentan con el aval de la sociedad” (Textual página 7, párrafo primero del decreto 229 de llamado a referéndum). No se explica el documento que tipo de aval debía extender la sociedad al CPCCS, que tiene la autoridad dada por la Constitución para nombrar funcionarios públicos, y menos justifica que normas se han violado con esos nombramientos. Solo los descalifica, así de simple, sin derecho a explicación legal alguna. Y por ello, con este comportamiento abusivo quieren que la nación les autorice destruir al consejo y destituir por sufragio a todos los que fueron elegidos para el manejo de la actual institucionalidad del Ecuador.

Leer la famosa pregunta 3era debe ser motivo de su análisis, querido lector, y le pido que lo haga acá, separado de todo el cuerpo de la convocatoria a consulta popular:

PREGUNTA 3.- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana v Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos de acuerdo con el Anexo 3?"

Lógico es suponer que uno se pregunte ¿Cómo se va hacer?, pues le pido que lea el Anexo 3, porque allí está lo que se supone será el mecanismo para aplicar esta bendita pregunta, y hágalo a pesar de ser un texto largo, aquí se consolida un proceso amorfo de presuntas violaciones a la Constitución y leyes de Ecuador (Documento Anexo 3).





Convocada la gran masa nacional a las urnas, y como lo expuesto con mucha suficiencia por las encuestadoras, todas ellas sin excepción, aseguran que el Sí ganará, en especial en lo de la pregunta 3era se supone que la nación aprobará que se violente el estado de derecho. Entonces, el 5 de febrero la lucha por cargos, empleos y prebendas arrancará desde ese día convirtiendo al debate frente a la opinión pública en un auténtico “campeonato nacional de rabos de paja” que provocará a la ciudadanía a presenciar y ser parte de un espectáculo bochornoso: la lucha por el poder a la ecuatoriana.

Que entre políticos nacionales se ofendan y ataquen no es nuevo, de hecho, este torneo ya tiene dos capítulos iniciales que en condición de lucha previa ya ha vivido el Ecuador. Para el caso, en el proceso de discusión sobre la reelección indefinida muchos de los funcionarios, empleados, actuantes y gobernantes desde las filas mismas de Alianza PAIS se sacaron a luz todos sus criterios contradictorios cuando se trató de respaldar a Rafael Correa, al que ahora repudian. Las redes sociales son un inmenso archivo de sus actuaciones que los dejan en entredicho. El otro mal rato de este tipo fue la elección de la vicepresidenta, con una inexplicable ofensa de la oposición contra la dignidad de estas tres damas, siendo evidente desde las tiendas políticas, perdedoras en las últimas elecciones, que se quería ese cargo para sustituir al presidente Moreno Garcés. El silencio cómplice de las organizaciones de derechos humanos, feministas, y de responsabilidad social, así como toda la comunidad en general, al no defender a la respetabilidad de la mujer puso en claro que ante la lucha de los “rabos de paja” solo se tienen sesgos e intereses en sustitución de principios y valores.

Ahora, esta lucha, con la posible aprobación en urnas de su comportamiento sinuoso, recibirán la orden de partida para el enfrentamiento. La primera gran faena se viene con el nombramiento del Consejo de Transición que deberá salir de las 7 ternas que deberá enviar el ejecutivo a que los apruebe la asamblea nacional. Los 21 nombres que consten en tales ternas deben ser escogidos por el presidente Moreno, y allí salta a la luz el problema. ¿A quién va a escoger? Se supone, por lo que dice el anexo 3 que serán “ciudadanas y ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. Las consejeras y consejeros no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años”. Con este membrete cuantas caretas y posturas falsas se presentarán disimuladamente. Lo menos que habrá en ese caso es moral pública, y mas una serie de exhibicionismos de baja laya. Uno se preguntará que organizaciones sociales irán al torneo o ¿Solo las que se han opuesto al correismo tienen espacio? porque se han ganado a dentelladas e insulto limpio en los grandes medios de comunicación. De seguro que el sindicato de heladeros de la ciudad, los artesanos y trabajadores de oficio, o la asociación de trabajadoras sexuales no tendrán representación en este consejo, aunque algunos por sus méritos y comportamiento serán acusados por otros de los mismos como “hijos de…” sujetos al comentario escabroso del vulgo popular que los juzgará con dureza.

Lanzada la carne a la jauría, entonces muchos se abalanzarán como hambre de empleos a pedir sitial en las ternas y el ejecutivo tendrá a su haber cientos de nombres para ser parte de esta Junta de Notables que a la vieja usanza de la política ecuatoriana se conformará con los prohombres y mujeres prestantes que serán parte de los escogidos. La nación entonces soportará el desfile de acusaciones e inculpaciones que entre ellos mismos se lanzarán para troncharse el paso, el grito del “más…serás vos” se podrá usar para acanallarse entre esos notables. Y, si de difundir se trata con los vicios y pecados de quienes hayan sido seleccionados a ser parte de las ternas, pues no se preocupen, en los últimos años ellos mismos han abonado con mucha pestilencia a las redes sociales, que serán ahora el espacio de su juzgamiento. Allí se verán en pleno desfile los rabos de paja para ser acusados de…, ofendidos por… y ser sancionados por una inmensa comunidad ansiosa de sangre fresca de los políticos ecuatorianos, que se desprestigiarán entre ellos para bochorno de la nación.

La salpicadera de ofensas pasará al escenario de la legislatura, donde se cumplirá el ritual de la elección de la Junta de Notables. El aire estará impregnado de ofertas, dádivas y prebendas para los asambleístas por parte de quienes quieran ser nombrados. El tétrico como purulento ambiente de la negociación política hará uso de sus malas artes, y en cuestión de horas saldrá electa y exhibida a manera de banda delictiva como “El grupo de los 7”, que serán atacados por los que no fueron elegidos y por los rumores de haberse hecho con los cargos con un alto costo de ofertas y pagos dados para tales nombramientos, lo que será negado a troche y moche por los nombrantes que defenderán su honra como perros con hambre. Esto no es de extrañarse, esto es historia y a la legislatura ha vuelto a funcionar el negocio político del toma y daca que entregará al país una lista de actuantes, que consagrarán la violación a la Constitución y el Golpe de Estado contra la institucionalidad del Ecuador, bajo la acusación del vulgo popular que les dirá cada cual tiene su precio.

La quemazón de los rabos de paja pasará al siguiente escenario. El juzgamiento y destitución anticipada por parte de la Junta de Notables en contra todos los que fueron nombrados por el defenestrado Consejo de Participación Ciudadana. Así, cerca de un centenar de puestos estarán en oferta para todos quienes han peleado hasta lograr esta puja de cargos, de entre ellos: Contralor, Fiscal, Procurador, Defensor del Pueblo y el Público Penal. Superintendentes de: Bancos, Comunicación, de Poder del Mercado, Economía Solidaria y De Control Territorial y de Compañías. Súmense a ellos, además, de los Consejos: Nacional Electoral, De Participación Ciudadana, De la Judicatura, De Educación Superior, a más de la Corte Nacional de Justicia y sus magistrados, de fiscales y entre otros más.

Con el fin de saciar esa ambición y codicia de los cargos públicos, que los tuvo alejados en los últimos diez años, y por eso es su queja y resentimiento, para sacar de los mismos a los mencionados funcionarios que ahora actúan legalmente por el CPCCS, no se dudará en acusarlos de todo, llegando a extremos inconcebibles como la de convertir en categoría de delitos a ser allegados o militantes de AP, a ser funcionarios públicos pasados con experiencia, o el que un consejero esté casado con una asambleísta -lo que se escuchó exhibirlo en una presentación pública en un medio como gran justificación para destruir al CPCCS – los motivos se irán desgranando uno por uno, pero no podrán ocultar que esta fue la principal razón por la que llegamos a la consulta, y no ha importado irse a los extremos de la persecución y odio político con el cual ahora quieren esconder sus verdaderas intenciones.

Para sacar de sus cargos y dar con la terminación anticipada se violarán varios aspectos legales, de entre ellos la mas grave, la capacidad de fiscalización y control político de la asamblea nacional, que está destinada por la constitución a destituir por mala gestión a los arriba nombrados. No se diga que aparte de ello, cada uno de estos funcionarios públicos tienen períodos establecidos legalmente y la consulta popular no prevé que los reclamos por ilegalidad serían sancionables contra el estado ecuatoriano y, los actuantes como destituidores deberán pagar el derecho de repetición o sea que las multas y las culpas las deben asumir ellos y solo ellos por meterse a notables violadores de la ley.

Lo demás será cuestión de seguir con atención este campeonato de rabos de paja. Para sustituir a los defenestrados habrá pelea tribal, para alcanzar algún puesto, habrá una especie de desprestigio colectivo y el acusarse en forma recíproca será usado para un desate de furias y pasiones. Como no son muchos los cargos y mas del ciento los ambiciosos, entonces se aplicará la estrategia futbolera de la mejor defensa es el ataque con la cual no habrá honra que valga, y nadie, absolutamente nadie podrá ser nombrado sin mancha. Al funesto grito de ¿Por qué el y porque no yo? , se abrirán las pústulas y las heridas y los rabos de paja aflorarán mas que nunca.

Quien quiera arriesgarse a ser elegido no debe estar afiliado a partido o movimiento político alguno, no deberá nunca haber sido funcionario público, no deberá tener pasado en lo judicial de ningún tipo, no deberá haber sido líder de cualquier facción o entidad desde sus años de estudiante a la fecha, y tampoco podrá haber sido cuestionado por los “grandes” medios de comunicación públicos o privados, así como tampoco se le puede ocurrir tener familia porque al estilo de la clase política ecuatoriana, este es “hermano, o familiar de…”, así como también no deberá estar en la lista miserable del acusador que lo señala como “mi compañero no mas era..” y, claro, por supuesto: no puede estar casado y deberá divorciarse antes de ser nombrado, porque ahora el ser esposo o esposa es un impedimento a ser nombrado so pena de ser quemado por tener rabo de paja.

Semejante desproporción en el comportamiento y la moral colectiva del Ecuador solo produce preocupación en quienes estamos en el ámbito del derecho, el periodismo y la política. Causa escozor que la nación no esté informada, y que apruebe con pleno desconocimiento un acto violatorio de la ley sin medir consecuencias. Es más, causa alarma que a estas alturas se de por hecho que esto ya ha sido aprobado, y que solo se permita que el Sí exponga su campaña y no se le nieguen todos los espacios, mientras que, por el contrario, en actitud detestable del CNE, no se permita la contratación de cuñas y publicidad en la televisión ecuatoriana por el NO, sumando el atropello a los derechos. Es grave que Alianza PAIS con esta negativa al NO siga sumando actos nefastos para la vida nacional, como este de cerrar las puertas e impedir a los que disienten confirmando lo acusado.

Pues bien, si gana el Sí en la pregunta 3era, el Ecuador habrá ganado la calidad de sede para este impúdico como vergonzoso Campeonato Nacional de Rabos de Paja, de lo que al menos por este escrito está advertido de sus consecuencias, que luego no haya queja porque como dice Montalvo: “El que no cumple sus deberes es pueblo corrompido; el que no conoce sus derechos, es esclavo; y el que no sabe sus derechos ni practica sus deberes es un pueblo de bárbaros”. (FHA)

