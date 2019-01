ECUADOR: "LAS VERDADES DUELEN, PERO UNA VEZ LAS MENTIRAS DUELEN SIEMPRE"

Los 15 editoriales destacados de ecuadorinmediato.com Que difícil situación debe vivir una sociedad como la nuestra, cuando el escándalo político diario se constituye en el pan con el cual se alimenta y mantiene su cotidianeidad. Tal parece que esa estrategia llevada adelante por conocidos manipuladores de la opinión pública, que infestan este momento el manejo el entorno gobernante, no ha dimensionado el límite de sus acciones y la credibilidad de la gente. Digo yo, ¿Hasta dónde debe llegar la mentira como arma política y la falsedad de las acciones como gestión de los políticos ecuatorianos?.

La revelación del audio de una conversación dada el pasado 22 de noviembre de 2017, entre el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado y el ex contralor general del Estado, Carlos Pólit Fagionni, que en su condición de prófugo de la justicia al haber sido inculpado y procesado por un supuesto soborno que rebasa los 10 millones de dólares, llamó al titular de la legislatura a exponerle en términos extremadamente afectivos sus planes conjuntos entre los dos y, de paso grabar la tertulia para ser usada a futuro como un arma letal que le permita obligar al cumplimiento de las ofertas acordadas entre ellos

En medio de frases muy cariñosas como aquellas del “compadre lindo”, “el chiquito” o “la amiga” Pólit y Serrano envuelven a la nación en una trama mísera que solo refleja cuantos engaños tiene ellos que sobrellevar en sus actos, gestos y palabras, para sostener una mentira mayor de algo que ellos lo saben perfectamente, y que tiene todos los ribetes de corrupción oculta por sus expresiones. Lo revelado en esta charla solo rompió el dique de la historia en la cual ha estado envuelto Ecuador en los últimos meses desde que se inició el actual gobierno, y con el que tienen una íntima relación entre todos.

El presidente José Serrano, como cabeza principal de la función legislativa, viene dando de qué hablar desde los días previos al ascenso al poder del presidente Lenín Moreno, en mayo del 2017. Su viaje a Panamá con el controvertido nicaragüense Eduardo Mangas para reunirse con Abdalah Bucaram Ortíz, y lograr desconocidos acuerdos “que le dén gobernabilidad al País” al descubrirse solo inauguró la controversia de un proceso político engañoso en el que se ve envuelto Alianza PAIS en los tiempos del morenismo.

La intervención en la traída de Carlos Pareja Yanuzelli (Capaya) en el pasado 12 de agosto de 20117 abrió el nivel de intervenciones del presidente legislativo a un punto inexplicable, y que ahora se descubre que nunca se le dijo la verdad a la nación. De hecho, el anuncio del retorno del prófugo ex ministro de hidrocarburos, en un agradecimiento y exaltación en conjunto en sus cuentas de twitters entre el presidente Moreno y el mismismo legislador, solo generó preguntas del ¿Qué hace ahí y por qué interviene Serrano Salgado? Para luego, en forma por demás suspicaz desatar una serie de reclamos del ¿Cómo se logró la extradición levantando la difusión roja de INTERPOL? Y además ¿Por qué nunca intervino la justicia y menos aun la fiscalía de Ecuador en el caso? Sumado a un accidentado vuelo, con escala en Panamá, y la llegada de un prófugo que solo anunció que iba a decir toda la verdad, con el silencio tenso y profundo de Serrano generó desde ellos mismos una duda de todo esto.

Eso solo ha sido la punta del iceberg. Fue obvio que la intervención del mandatario junto al presidente de la legislatura haciéndole de lado al Fiscal General del Estado no fue para nada grato al Ecuador. No quisieron explicar, ninguno quiso dar razones. Ahora, con el paso de los días, resulta que eso fue un acuerdo entre las autoridades con Capaya, que el Fiscal dio la impresión de que no sabía ni no tenía por qué cumplir. Si bien existe una negociación de cooperación eficaz con el inculpado, lo que este ha aportado al juicio es nada, y ahora se lo mezcla en la pelea de cargos que hay en la fiscalía, para darle un sobreseimiento del caso de peculado a Pareja Yanuzelli en uno de los mayores juicios que tiene a su haber y que al parecer se irán desgranando en una serie de inocencias anticipadas, como parte de esa imposición que le hicieron a la justicia ecuatoriana con la traída del principal culpable de la trama.

Lo de la Fiscalía con el presidente Serrano tiene una relación que se vuelve cada vez mas enredada y difícil de entender. La investigación contra María Christiansen su colaboradora directa en el ministerio del Interior, el que la policía dejó salir a la señalada el pasado 4 de noviembre, pese a tener una orden de captura en su mano, recibió las dudas de la fiscal Claudia Romero quien denunció que nunca pudo impedir su escape acusando a la policía judicial del hecho: “el jefe de la UIAD me informa que no puede actuar en esta investigación (...) él decía que si el señor José Serrano conoce que él lideraría este operativo su vida correría peligro...", aseguró Romero. No explicar esto, no decir la verdad es un estado crítico en la credibilidad del funcionario legislativo y le pone nuevamente en entredicho ante la opinión pública.

Lo demás ha sido una cadena de intervenciones inexplicables en el proceso político junto al gobierno.

El haber evitado a toda costa el juicio político contra el vicepresidente Jorge Glas, al que en un principio le apoya para luego entrar en escalada en su contra para pedirle que “dé un paso al costado” para, finalmente, con tanta postergación evitar que Glas vaya a la legislatura porque no convenía que hable y diga su verdad en el pleno solo expone un maniobrerismo político inaceptable, pero que se dio a ojos vista de la nación.

La división del bloque legislativo de AP entre morenistas y correistas le puso del lado opuesto a su mentor Rafael Correa, sumado a las denuncias de algunos de los asambleístas de ser chantajeados con informes y glosas de contraloría le da en las últimas horas un detalle especial de cómo funciona la relación Serrano-Polit al ambiente que se vive en la función parlamentaria, donde todo se soluciona a costa de comisiones especiales que no lograr sacarle del marasmo y la parálisis que se vive en la Asamblea Nacional bajo el mando de José Serrano.

Entonces, en este ambiente, las revelaciones del audio de la conversación entre el excontralor Carlos Pólit con José Serrano, difundido por Carlos Baca, solo les pone en entredicho a los tres protagonistas, pero, además, a todo lo que la clase política rodea a la trama.

En el caso de Serrano Salgado resulta la consecuencia más complicada. El presidente está en la incómoda obligación de explicar a todos muchos puntos, incluido su propio partido AP: Qué hace conversando con un prófugo de la justicia, qué acordó con Pólit o Capaya, qué tipo de relación hay con la fiscalía y los informes que desaparecen de sus archivos y asoman los originales en sus manos, qué hace el presidente de la Asamblea Nacional conspirando contra el Fiscal General del Estado al punto de amenazar con su salida hasta fin de año. Si, debe responder y mucho con todo lo anterior incluido, es decir los nexos con la interpol o amenazas contra la unidad anti-delincuencial y sus policías. El audio movió a las gentes en la asamblea y hoy piden su salida del cargo porque consideran impresentable lo del doctor Serrano Salgado.

Tanto eso y más de explicaciones las debe el movimiento Alianza Pais, al que se le reclama asuma posiciones en el tema, sin que se quede en un llamado simple a una comisión de ética nada confiable por el triste papel que jugó al despedazar a su propio partido. Más aún, el régimen le debe una razón de verdad al país por las negociaciones que hace en estas horas para salvar a “su” presidente legislativo; los pactos, los acuerdos y hasta las presumibles acciones para garantizar la impunidad de ciertos personajes bajo el amparo del morenismo al descubrirse si son parte de esta cadena de mentiras y traiciones solo agravarán el asunto.

Mas que una explicación la pregunta es dirigida a la nación: ¿Qué hacer con la posición asumida de presunto chantaje político que está ejerciendo Carlos Pólit a todo el país? Es evidente que el ex contralor manejo y asumió un rol nefasto en sus diez años de ejercicio; sea porque si controló el gasto público pero acordó y negoció con algunos, sea porque negoció silencios con otros, sea porque recibió favores y halagos de muchos, lo cierto es que posee mucha información en sus manos, tanta que le permiten convertirse en censor de la moral, de “su moral” de toda la clase política, gobernante, opositora y dirigente del Ecuador con la que pactó y tranzó y que sabe muy bien sus nombres y apellidos. Haber sacado tanto material legal de los archivos pareciera haber abierto un despacho colateral en Miami, y desde allí comenzar a lanzar versiones conmovedoras de su presunta actuación para salvarse, y no revelar porqué no lo hizo, no lo dijo o no denunció en su tiempo oportuno. De sus primeras declaraciones se evidencia que quiere buscar salvarse a la opinión pública y revela datos que la prensa se calla o entrega a medias, en un juego perverso que pone al país en la disyuntiva: Creer o no a Carlos Polit.

La Fiscalía debe responder de manera urgente a los cuestionantes que han saltado a raíz de la revelación del audio, todo esto de mano propia de Carlos Baca Mancheno. ¿Acuerdos?, si los hay que se conozcan, sean estos los de Capaya con Serrano y que el (Baca) no quiere cumplir. O serán acaso los acuerdos con Odebrecht los únicos que le obligan al Fiscal General, ya que por los mismos el vicepresidente Glas está preso sin pruebas, mientras que José Concenciao Santos no, como tampoco ninguno de los empresarios delincuentes de la constructora brasileña privada. Y si no hay acuerdo, que expliquen ¿Por qué la fiscal Thania Moreno limpió de toda culpa a Rodas, el Metro de Quito y nuevamente a Odebrecht?

De este caso suenan todas las alarmas y todas las sospechas porque la controvertida funcionaria, que al parecer pelea con fiereza por el cargo que ostenta Baca, adujo que no tenía elementos para acusar a Rodas”, mientras que la presidenta de la comisión de Fiscalización María J. Carrión, expresa su temor que se mal usen todos los testimonios, pruebas y elementos que le entregó acusando de corrupción a este caso. Ahí hay un ambiente pestilente de acuerdos que explicar con SUMA, y peor se piensa si todo esto es para salvar a Serrano en medio lo cruel que sería que toda negociación es corrupción. Sí, que la fiscalía explique siete veces Sí.

En conclusión, Ojalá por salvar el pellejo de estos individuos para evitar su castigo, ya que entraremos en una escala de mentiras traiciones y falsedades para evitar su castigo. Que se sepa la verdad es lo único que clama la gente ya que José Serrano y Carlos Baca Mancheno tendrán que ser fiscalizados, juzgados y hasta sancionados con una posible destitución, pero será porque hay muchas dudas alrededor de lo que hacen, hicieron o dejaron hacer. Eso sí, jamás se les podrá perdonar el haber ocultado sus acuerdos turbios y faltado a la verdad, ya que han logrado extender el sentimiento generalizado de falsedad que tanto daño hace a una sociedad, para nos veamos con sospecha entre todos. El que nos hayan mentido empeora todo este entuerto y motivará a que la masas reclamen el consabido “que se vayan todos”, porque las verdades nunca se supieron y las mentiras durarán todo el paso de la historia y esa será la herencia que dejen para siempre.

El genial Cantinflas solía expresar una consabida frase para tratar de explicar como se vive en un ambiente tanta mentira de la clase política de su tierra, de su tiempo, que se aplica aquí y ahora. "Aquí no pasa nada hasta cuando pasa, y cuando pasa solemos decir...pos tenía que pasar" que lástima dan la traición y los traidores. (FHA).

Dr. Francisco Herrera Araúz es Director General de Ecuadorinmediato.com

