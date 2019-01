POR VERGÜENZA AJENA, OIGAN A LAS VICTIMAS DE LA PRENSA Y NO ELIMINEN EL "LINCHAMIENTO MEDIATICO"

Los 15 editoriales destacados de ecuadorinmediato.com En las próximas horas el presidente de Ecuador, Lenín Moreno procederá a enviar ante la Asamblea Nacional una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, que obedece a una presión inaceptable de los medios de comunicación para que se elimine a la misma, o al menos algunos artículos, de entre los cuales el que más polémica causa conocido como "linchamiento mediático". Ese tema tiene una historia perversa en el país y si se lo anula será porque la nación se niega a aceptar que hay un largo historial de víctimas de la prensa, que no serán escuchadas nuevamente, promoviendo un nuevo abuso del poder mediático.

Hace unos días atrás vi con pesar como en las redes sociales revivió el más perverso sentimiento del odio político para atacarse unos a otros, y, sobre todo, en palabras de un individuo agresivo que proclamaba muerte a sus enemigos políticos de izquierda exponiendo una frase propia del nazismo “A los comunistas hay que acabarlos, primero los humillas y luego los desapareces”. Quien pensaría que la cruenta historia de la humanidad no termina de enseñar lecciones a los seres humanos para evitar estos crímenes atroces, y pensar que con esa frase han justificado los peores actos de barbarie contra los demás. Esa pareciera ser la estrategia que se ha aplicado todo el tiempo con la represión y para ello resultaron siempre efectivos los medios de comunicación.

El linchamiento mediático es un arma poderosa que usa a la prensa para acabar con las personas, sean estas consideradas rivales o enemigos políticos, a los que se busca exterminarlos públicamente afectando su honra y dignidad. Es la COALIGACIÓN de líderes de opinión, propietarios de medios de comunicación, periodistas y miembros de la comunidad periodística, que generan con su trabajo en los impresos, radios y canales de tv, ahora con las redes sociales, una tendencia de opinión pública que acusa juzga y sanciona hasta el exterminio a una persona, a un grupo social. Es un acto de juzgamiento sin juicio justo, sin opción a defensa de la persona, lanzando versiones que condenan anticipadamente a los personajes con términos y palabras que buscan fijar la culpabilidad del acusado de manera prejuiciada. Es ante todo un abuso de la libertad de expresión y opinión con el fin de destruir al otro, y que tiene como objetivo humillarlo públicamente, para luego desaparecerlo del espacio político volviendo invisible y condenando al olvido.

¿Por qué en el Ecuador se llegó a sancionar con una ley de comunicación al linchamiento mediático? pues, porque hay una historia cruenta con un sinfín de víctimas de la prensa, a las que, luego de ajusticiarles, les han condenado al ostracismo y al silencio. Y son a ellas a las que ahora, con la eliminación del artículo y la figura jurídica que los protegería en algún caso , se los quiere revictimizar.

Si digo que hay historia, la misma tiene nombres y hechos que deben ser relatados. Así, el primer caso de linchamiento mediático es una de las páginas mas indignas de la vida política nacional con el arrastre e inmolación de Eloy Alfaro y sus generales el fatídico 29 de enero de 1912. Azuzados por las letras del diario de la prensa de esos días, mas el uso del púlpito, que era otro medio de comunicación de entonces, la pluma anónima y el cura de San Roque alzaron a la poblada para que sean las gentes enardecidas por el discurso las que llegaron al penal García Moreno y destrozaron a sus víctimas dando el macabro espectáculo del martirologio por los empedrados de ciudad. La prensa, la iglesia católica y la chusma violenta actuaron para este linchamiento que luego era justificado de manera infame como “asesinado por el pueblo” tal como consta en su documento de defunción. Ante América y el mundo quedamos como asesinos de tumulto, cobardes de motín, aplicando aquello de “primero los humillas, luego los desapareces”.

Las infamias, las calumnias, las injurias, las acusaciones perversas que constan en las páginas de los periódicos, en las crónicas radiales y en los archivos visuales de los medios, son parte de ese tenebroso pasado donde se abusó del poder contra las gentes, se utilizó a la prensa para ser parte de la conspiración política y el uso de sus páginas en favor de la potencia extranjera. Leer a Phillip Agee y el “Diario de la CIA” en los años 60´s del Ecuador, es encontrar para lo que sirvió el periodismo de esos días, con la anuencia de sus dueños y propietarios, que lograron exaltar las más bajas pasiones del populacho y acusar de crímenes inimaginables a los comunistas para humillarlos y desaparecerlos. Mientras tanto, destruyeron a las personas, apresaron y sentenciaron injustamente de crímenes no cometidos a más de 120 víctimas que se cuentan de esos días, infectaron la política, dividieron partidos fundaron sindicatos falsos, penetraron a la izquierda con sus soplones y alcanzaron hasta la propia presidencia del estado ecuatoriano para destruir su democracia. Eso es linchamiento mediático para eso sirvió y sirve hasta la época.

El caso mas violento y actual de esta figura perversa del mal uso de la prensa es el caso de la exministra Sandra Correa León. Nombrada en el gobierno de Abdalah Bucaram (1996-1997), llamó la atención de la forma como se manejó el Fondo de Cesantía del Magisterio, eso fue suficiente para desatar la persecución del MPD de esos días. Para enfrentar y destruir políticamente a Bucaram y dar el golpe de estado en su contra, los medios, asociados con el poder financiero que los controló en esos momentos acusaron a Sandra de delitos criticables, de haber plagiado su tesis doctoral, de peculado por 40 millones de dólares por la mochila escolar. De ello hicieron un gran montaje periódicos como Diario Hoy, o le acusaban con reportajes en las revistas Vistazo, El Comercio o El Universo, y sobre todo el programa “La Televisión” de Freddy Ellhers por Teleamazonas. Perseguida con saña hasta tumbar a Bucaram en 1997, tuvo que fugar a Chile, se destruyó su hogar y perjudicó a su familia, estuvo exiliada por cerca de 10 años regresó al país y fue detenida para ser juzgada y sentenciada y mientras tanto se postró en la cárcel en la que estaba incomunicada hasta que fuimos con Ecuadorinmediato a contar su historia. Avergüenza leer como la sancionaron, ya que -según dice la motivación del juez Jaime Velasco Dávila-, fue por “una noticia y versión de los medios”, que demuestra la criminalización de la justicia por los datos de prensa. El escándalo fue mayúsculo, afectaron a su dignidad y honra, su madre Isabel Correa murió sin ver reparado el mal causado por el periodismo y su padre Bolívar Correa, agoniza hoy clamando que le devuelvan la inocencia de su hija y sean condenados los que asesinaron su imagen. Lo infame e indignante de todo esto es que Sandra Correa León es inocente, no plagió su tesis, así lo expuso un fallecido grafólogo el coronel Carlos Echeverría y, nunca cometió peculado. El estado pagó todo el contrato en el gobierno de Rafael Correa, 13 años después, sin sobreprecios ni cuestionamientos de ningún tipo y consta en todos los documentos que nunca tuvo culpa alguna la exministra. De todo esto hoy los medios callan con vergüenza y desde ese entonces quisieron silenciar a Sandra, siendo peor aún que el ex MPD todavía le persigue usando los periódicos de la época, denotando con ello para lo que sirve la prensa, pues ni mas ni menos para “Humillar y desaparecer”. Que infamia.

El tiempo reciente será recordado como parte de ese espectáculo dantesco de linchamiento mediático, del cual sufrió y sufre hasta la actualidad el propio presidente Lenín Moreno Garcés. Desde su partida a Ginebra-Suiza, en el año 2013, se lanzó una campaña perversa que le acusaba de todo tipo de corrupción o aprovechamiento del estado, cuando volvió a su país para ser candidato en el 2017 se elevó el tono de las agresiones y se llegó al grado extremo de querer inculparlo de manera injusta de haber sido miembro de un grupo guerrillero o parte de un crimen atroz contra un empresario quiteño. Sintiéndose víctima de estas calumnias, porque en su defensa todo eso era falso, recuerdo que su equipo, especialmente Andrés Michelena, buscaban desmentir tales falacias, y no encontraron el eco necesario en los medios, quejándose con indignación de tal linchamiento mediático. Queda para la historia, porque esta noticiado y archivado en nuestro sistema, el que solo nosotros pudimos publicar esas versiones de respuesta en Ecuadorinmediato, usando adecuadamente el derecho de réplica, y el ahora mandatario víctima de ese entonces, solo aquí encontró el espacio adecuado. Extraña entonces que ahora quiera borrar tal sanción después de lo que le ha pasado y, solo por la lógica del perdón que el practica y vive, entendería que se busque sobrellevar esto.

¿Cómo se dictó la figura del linchamiento mediático en la LOC? Fue la legisladora María Augusta Calle, una víctima también de ese tipo de figura perversa de la prensa, en especial por lo del bombardeo de Álvaro Uribe el 1 de marzo del 2008 contra Ecuador, y, en conocimiento del caso de Sandra Correa, propició el debate previo en la comisión de la ley, y entre diciembre de 2009 y junio de 2013 tiempo en que se dio el primer segundo debate en la legislatura, es decir cuatro años completos, allí fue que se incorporó el artículo 26.- que dicta sobre el tema.

¿Qué dice el artículo 26 de la LOC, sobre el Linchamiento mediático?:

Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.

La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas administrativas:

1. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal información.

2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas.

Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral.

La norma parecía ser completa y nada tiene que ver con cierre de medios, sanciones y multas elevadas o persecución a la prensa. Esto es una garantía para los ciudadanos y, mas bien tiene una seria falla ya que no se ha reglamentado a la misma, el CORDICOM debió haber emitido el debido reglamento para que se ponga en vigencia, pero no se lo ha hecho y, por lo tanto, hasta el momento es inaplicable.

Y tampoco tiene que ver con una presunta persecución al periodismo de investigación, porque no impide que se haga ejercicio de este por parte de los medios, pero sin duda alguna tiene que ser un trabajo periodístico enmarcado en la ética, el rigor y la verdad. Lo que no se quiere es asumir que se han cometido errores y barbaridades desde los medios, y que han servido para las peores venganzas y la explotación de los más bajos instintos del poder de la prensa, que lo estamos viviendo en estos momentos de la peor forma y expresión. Es decir, lo que aquí impera es que no se quiere pedir disculpas, y que mande lo que dice de manera grotesca la SIP y algunos empresarios “¡Para la prensa la mejor ley es la que no existe!” y quieren seguir impunes publicando miserias como el titular del diario cuya foto nos acompaña hoy, y que proclama “Arrastrada como Alfaro” haciendo apología del delito mas cruel que ha tenido la historia nacional, para eso quieren eliminar la ley, para eso borrar el linchamiento mediático, para seguir en impunidad

Hasta tanto, quedamos un sinfín de personas afectadas por la maledicencia del linchamiento mediático. Según el Colectivo “Víctimas de la Prensa” que justamente agrupó Sandra Correa con su experiencia, hay en el Ecuador al menos 400 personas que han denunciado su caso. En la lista hay: políticos, ex funcionarios de estado, ex presidentes de funciones, magistrados, artistas, futbolistas famosos, asambleístas – anteriores y actuales- embajadores, personajes de la pantalla, empresarios, líderes sociales y hasta periodistas, sumados a los colectivos y minorías sexuales, negros afroecuatorianos, indios, mestizos y los GLBT que son escarnecidos hasta el insano fin d destruirlos. Detrás de todos ellos hay familias enteras, padres y madres afectados en su honra como las de sus hijos, hermanos, parientes y amigos o conocidos de las víctimas. Somos un inmenso grupo de quienes resultamos víctimas de la prensa y el linchamiento mediático, y los medios jamás se disculparon, corrigieron enmendaron. Lo que es peor, esas infamias quedan escritas para siempre y hoy son regadas en forma por demás desaprensiva en las redes sociales que se convierte en el escombrero de la moral de las gentes y en el nuevo campo de exterminio de quienes han sido afectados por esta mala historia del periodismo nacional.

Por eso, señor presidente no es tarde, señores asambleístas no es tarde, no borren el linchamiento mediático y no dejen en impunidad el pasado, por el contrario, refuercen y reglamenten esta parte de la ley. No actúen sin antes haber escuchado a las víctimas y no sancionen una ley sin haber antes reparado a esas víctimas, escuchen, oigan, apoyen. Total: “Si ves que le hacen daño a un inocente, tú también serás culpable por permitirlo con tu indiferencia” (FHA)

