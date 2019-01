Un año de colaboraciones sin pago, denuncia María Fernanda Ampuero a El Telégrafo

"Sé que no soy la única damnificada de Cartón Piedra (somos muchos y muchas)", señaló La reconocida escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero publicó una denuncia en contra del suplemento Cartón Piedra de Diario El Telégrafo, por no pagarle un año de colaboraciones. Explica que por varios meses, ha exigido respuestas, pero "las contables simplemente dejaron de responderme y lo más triste es que dejaron al editor a pecho descubierto, sin respuestas, frente a sus colaboradores. Vergonzoso por donde se lo mire. He esperado un mail o una llamada del director del periódico, pero no ha llegado hasta este momento", dice la carta.

Ecuador Inmediato se contactó con los Medios Públicos y explicaron que el departamento de Talento Humano está revisando el caso.

A continuación publicamos la carta de María Fernanda Ampuero en su integridad:

Me muero de pena de empezar el año así: escracheando a un medio para el que colaboré con tanto cariño y tanta pasión, pero tengo que hacerlo. El suplemento Cartón Piedra de Diario El Telégrafo me debe un año de colaboraciones. UN AÑO. CINCUENTA Y DOS SEMANAS. Acabo de pagar el alquiler, el teléfono, el internet y la electricidad y ¿saben qué? Esa plata me hubiera venido muy bien para no quedarme con la cuenta casi en cero.

Lo más lamentable de todo es que sigo creyendo que Cartón Piedra es no solamente el mejor, sino el único suplemento cultural del Ecuador y esta situación le hace mucho daño. Sé que no soy la única damnificada de Cartón Piedra (somos muchos y muchas) y sé, además, que los y las que colaboramos allí somos gente que vive prácticamente al día, que tiene tres y cuatro trabajos, precaria pues y que, encima, tiene que rabiar y hacer este tipo de cosas para cobrar su dinero, su dinero trabajado, SU DINERO. Yo, además, no vivo en Ecuador por lo que el proceso de entregar facturas y acercarte a cobrar es tremendamente más engorroso.

De verdad, créanme, odio tener que hacer esto, un escrache público, pero llevo meses y meses pidiendo, suplicando, contando mis dificultades económicas, cabreándome, mandando ultimátums, exigiendo respuestas y las contables simplemente dejaron de responderme y lo más triste es que dejaron al editor a pecho descubierto, sin respuestas, frente a sus colaboradores. Vergonzoso por donde se lo mire. He esperado un mail o una llamada del director del periódico, pero no ha llegado hasta este momento.

Tal vez él no considera grave que se le deba un año -UN AÑO- de trabajo a una colaboradora. Quiero terminar pidiendo ayuda, ¿qué puedo hacer? ¿Presentar una denuncia? ¿Qué organismos amparan a los autónomos en estos casos? ¿Cuáles son las medidas que debo tomar ahora? Yo voy a cobrar el dinero que me corresponde porque lo he trabajado, porque es mío y porque el desamparo, la indiferencia y la violencia de que no te paguen por tu trabajo que vivimos quienes hacemos cultura en Ecuador y que, paradójicamente, he denunciado sin parar en Cartón Piedra esta vez no va a vencer. NO VA A VENCER.

(PP)

Fuente: Ecuador