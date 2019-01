Jaime Nebot rechaza alza de combustibles, "no es que primero se toman medidas y luego se ve qué pasa"

Comentó que un aumento de gasolinas debió hacerse con estudios El Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, rechazó el alza de combustibles que propuso el Gobierno a finales del 2018. "Yo estuve definitivamente en contra de esa medida, tal como se ha tomado. No es que primero se tomas estas decisiones y luego ver qué pasa. Eran necesarios estudios, conceptos".

Comentó que antes que el Gobierno plantee las medidas de aumento de los precios a las gasolinas y el diésel era importante que se defina cuáles eran las metas que se querían alcanzar. Recordó que es necesario que el Ejecutivo siga trabajando para conseguir el tamaño del Estado.

“No es fácil, pero nosotros en el puerto principal lo hemos hecho, si es posible que nosotros lo hagamos y esta ciudad representa una quinta parte del país desde el punto de vista de la complejidad del manejo económico de ingresos y egresos, entonces el Gobierno sí está en la capacidad de conseguir realizar este proceso”.

Asimismo, Nebot habló sobre el endeudamiento que sigue manteniendo el Estado y recordó que el Gobierno debe ser cauto en conseguir deuda barata. “Esta no puede ser cara, a corto plazo. Este dinero obtenido tiene que ser destinado pata ña obra pública no para otro tipo de estrategias económicas”.

“Bajar el tamaño del Estado, hacer crecer la economía, tener deuda a largo plazo, poca deuda con bajos intereses para invertir en obra pública, aliarnos a la empresa privada para dar mejores servicios y más baratos y servir a la gente con obras sociales, y en plena crisis, una ciudad y no un país las está haciendo, entonces no digan que es imposible, o es que no saben hacerlo o no lo quieren hacer”, finalizó el burgomaestre. (BGV)

Fuente: Radio Huancavilca/ Ecuadorinmediato