Defensa de familiares de Óscar Villacís y Katty Velasco piden resultados de ADN de "Guacho" para confirmar su muerte (AUDIO)

Además, abogado Leonardo Tapia lamentó que Gobierno Nacional "haya abandonado" a estas familias y "no haya cumplido con promesas de bonos y una vivienda" Leonardo Tipán, abogado de los familiares de Óscar Villacís y Katty Velasco, la pareja que fue secuestrada y asesinada en la frontera entre Ecuador y Colombia, por el Frente Oliver Sinisterra; en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) los resultados de las muestras de ADN que se le practicaron al cuerpo de Walter Arízala, alias "Guacho", con el fin de confirmar su muerte.

“Nosotros necesitamos esa información por escrito para que se la proporcione a través de Asistencia Penal Internacional, la Fiscalía de Colombia. También pedimos lo mismo sobre alias “Pitufín”, quien fue una de las personas que cayó abatida y custodiaba a la pareja”, indicó.

El jurista aclaró que, con este pedido, no están dejando las puertas abiertas para que se cierre la instrucción fiscal que se lleva adelante sobre el caso de Katty y Óscar, sino que se puedan determinar las responsabilidades de algunos exministros de Estado, quienes conformaron el Comité de Crisis, cuando supieron del secuestro de ambos ciudadanos.

“Queremos que se nos notifique sobre qué es lo que ha pasado. No es solamente el querer conocer si es que murió o no o si es que es o no la misma persona, sino que esto sirva para que Fiscalía pueda determinar, de manera objetiva, si es que existen responsables dentro del Comité de Crisis. Ellos estuvieron en pleno conocimiento de que Katty y Óscar fueron confundidos como agentes de inteligencia del Ecuador, pero, en ningún momento, se desmintió esta información por parte del Gobierno”, añadió.

Para el abogado de los familiares de la pareja, es lamentable que el régimen los “haya abandonado”. Tipán indicó que tiene información acerca de la Asistencia Penal Internacional de Colombia, la misma que dio a conocer los resultados de la necropsia de los cuerpos, el certificado de defunción y el ADN que confirmó la identidad de los cadáveres. Sin embargo, no hay más progreso.

“No hemos tenido ningún tipo de reunión con los ministros actuales, ni con la del Interior ni de Justicia, porque no han atendido a nuestros pedidos. Queremos la desclasificación de la información. Son 6 meses desde que no nos han respondido. Se nos ha dejado en total abandono a las familias”, criticó.

Por ejemplo, el abogado recordó que el Estado ofreció bonos y una vivienda a los familiares, luego de que los cuerpos de Óscar y Katty fueron repatriados desde Colombia. Pero estas promesas no han sido cumplidas. “Nos han dejado a un lado. Entendemos que se ha dado prioridad a otro tipo de temas políticos, pero a la familia Villacís y Velasco ha quedado a un lado”.

“La respuesta Estatal no llegó ni antes, peor ahora. Por eso estamos indignados y tuvimos que acudir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en septiembre, y la cual, el 30 de diciembre nos entregó la admisibilidad de la demanda; para poder seguir en busca de la verdad y la justicia. No queremos que existan más secuestros y los casos no deben quedar en la impunidad”, recalcó.

Precisó que, en este tipo de casos, se debe tomar en cuenta lo que determina la Convención Interamericana de Derechos Humanos: La acción, la quiescencia y la omisión. “En la acción tenemos claro que la responsabilidad es de alias Guacho. En la quiescencia es la consecuencia del consentimiento tácito del Estado o sus agentes, por lo que se ve que el Estado no hizo algo sobre esta situación, sabiendo que ellos (la pareja) estaban con vida”.

“Hay omisiones por cuanto el mismo Estado supo que lo que estaba pidiendo Guacho era, justamente, que se les aclare si ambos son o no agentes de inteligencia de la Policía Nacional. Lamentablemente, en ningún momento, las autoridades desmintieron lo que decían desde Colombia”.

Según Leonardo Tapia, el objetivo de la demanda a la CIDH es que se conforme un Equipo Especial de Seguimiento (ESE), como en el caso del secuestro y asesinato de los periodistas de diario El Comercio, para que se aclaren estas inconsistencias.

