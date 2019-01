ANUNCIO: Agricultores advierten movilizaciones y cierre de vías si Gobierno no cancela pagos atrasados

Trabajadores afirman que `paralizarán Daule y la provincia de Los Ríos Agricultores advirtieron al Gobierno de Lenín Moreno movilizaciones y cierre de vías si no se cancela la deuda por producción de arroz. Este producto se vendió USD$ 32 dólares el quintal y la deuda perjudica a más de 300 trabajadores. El gremio dio un plazo de 72 horas (viernes, 04 de enero) para que el Ejecutivo entregue una solución.

Abel Navas García, dirigente agrícola, hizo un llamado al Ejecutivo por las dos mil toneladas de la gramínea vendidas a la Unidad de Almacenamiento Nacional (UNA) desde hace cuatro meses y que no se han entregado los haberes por esta producción.

“Los agricultores no podemos estar en el limbo, esto no es un ensayo”. Asimismo Navas denunció que BanEcuador no ha entregado préstamos a pequeños trabajadores. “El Ministerio de Agricultura ha recibido USD$ 91 millones de dólares y eso no alcanza para nada. Tenemos un titular de cartera de Estado que no tiene injerencia en la UNA”.

“Este Ministro de Agricultura y su grupo de colaboradores no han hecho nada por el sector. Los pequeños agricultores de todos los rubros del campo estamos en crisis. Vamos a tomar medidas radicales, si hasta el viernes no tenemos respuesta por los pagos atrasado el día lunes vamos a cerrar Daule y la Provincia de Los Ríos”.

Navas comentó que es necesario que todo el gremio se una para exigir al Gobierno soluciones a la crisis que los afecta. “Iremos a la toma de las carreteras sin temor a que seamos encarcelados”. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato