Ana Galarza pidió a Carla Maldonado, subdirectora de El Telégrafo, parar una publicación y lo hizo (AUDIO)

Audio ANA GALARZA ENTREVISTA 03 ENERO 2019



La legisladora de CREO no ha explicado sobre la presencia de su asesora en Ambato y Quito al mismo tiempo Ana Galarza, asambleísta del movimiento político CREO, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com habló sobre la acusación en su contra por el presunto cobro de diezmos y tráfico de influencias en el interior de su despacho realizada por uno de sus ex asesores. Ante esto, replicó afirmando que a este tipo de denuncias no le da mayor importancia, porque si fueran ciertas y tuviera pruebas debería presentar su denuncia de manera formal a las autoridades competentes.