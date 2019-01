ANUNCIO:"Lenín Rodríguez asegura que Diego Salgado diezmaba a sus asesores para pagar a un hacker", revela asambleísta Galarza (AUDIO)

Audio ANA GALARZA ENTREVISTA 03 ENERO 2019



Este tipo de comportamiento habrían motivado separación de excolaborador La legisladora Ana Galarza informó que una de las razones que motivaron las separación de Lenin Rodríguez de su equipo de asesores es que él siempre hablaba mal de Diego Salgado, ex militante de CREO y actual candidato a Alcaldía de Quito por el Partido Social Cristiano (PSC). Según manifestó la asambleísta, su ex colaborador aseguraba que Diego Salgado cobraba un ‘diezmo’ de USD 500 dólares mensuales a sus asesores para pagar a un hacker, además, mantenía relaciones extramaritales con una asesora de su despacho.

Galarza manifestó que el comportamiento de Lenin Rodríguez en el interior de su despacho le pareció inadecuado, por esto, decidió separarlo hace algunos meses: “Él afirmaba que cuando trabajaba con Salgado, él les cobraba USD 500 dólares para pagar a un hacker de nombre Daniel Salazar, también nos hablaba supuestamente de su vida personal y de sus supuestas relaciones extramaritales con una asesora de su despacho”.

Otro de los comportamientos inoportunos de Rodríguez sería el haber sacado fotocopias de los estados de cuenta de Diego Salgado y exhibirlos en la Legislatura: “Él había sacado copia de sus estados de cuenta y nos indicado este tipo de cosas sin que hayamos preguntado, pero, a mi no me consta nada de lo que Rodríguez dice por eso decidí sacarlo de mi equipo legislativo y honestamente eso no me pareció bien, porque no cero que Diego Salgado sea capaz de hacer algo así”.

Entre las acusaciones del ex asesor de la asambleísta Galarza también se encuentra u supuesto cobro de diezmos por parte de la legisladora del PSC, Cristina Reyes. Una supuesta denuncia de estafa y extorsión contra otro parlamentario.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato