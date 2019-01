Jeannine Cruz: No conocí de conversaciones de Lenín Rodríguez con Norma Vallejo

Expresó su solidaridad con Ana Galarza La asambleísta de Creo, Jeannine Cruz, anunció que Lenin Rodríguez, exasesor de Ana Galarza y quien denunció presuntos cobros de diezmos por parte de Galarza, ya no forma parte de su equipo de trabajo y "deberá responder" por lo dicho en un audio filtrado por redes sociales. Además, Cruz afirmó que no conocía sobre estas conversaciones de su ex asistente con la exasambleísta Norma Vallejo.