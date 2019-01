A "seguir institucionalizando el país con gente proba", exhorta Presidente Moreno a CPCCS-T

"Un fiscal honesto, un juez probo, una autoridad con integridad moral", serán quienes cambien la historia del país, enfatizó A "seguir institucionalizando el país con gente proba", exhortó el Presidente de la República, Lenín Moreno, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), tomando como ejemplo el proceso de selección y designación del nuevo Fiscal General del Estado, que tiene a su cargo.

“Hay muchos ecuatorianos, con sobrados merecimientos, para acceder a ese cargo, patriotas de gran experiencia, honestos, con una trayectoria intachable. Les pido que participen, que concursen, que contribuyan a la reinstitucionalización de Ecuador”, comentó.

Moreno reiteró que “un fiscal honesto, un juez probo, una autoridad con integridad moral”, serán quienes cambien la historia de un país. “El 2019 es un año clave para el futuro del país. Es clave, como siempre, un gobierno que dicte medidas con responsabilidad y sensatez”.

“He tomado decisiones difíciles porque ese es mi papel. No me eligieron para ser el más popular, ni para ganar en encuestas de aceptación. Me eligieron para construir un país justo, equitativo, transparente y seguro. Estábamos perdiendo la democracia, la economía, el mercado, las libertades. Estamos reparando todo eso, con un giro de timón: Exhorto a las instancias del Estado y a todas las autoridades a que sigamos institucionalizando el país con gente proba”, enfatizó.

(JPM)

Fuente: SECOM

Ecuadorinmediato.com