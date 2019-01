"Todo lo dicho o repetido por Ana Galarza es mentira, mis excolaboradores ya desmintieron sus chismes", responde Diego Salgado (AUDIO)

Audio 04 Enero - Diego Salgado



"Ella es la acusada de diezmera", recordó el exasambleísta y anunció que tomará las acciones legales que sean pertinentes sobre este caso La asambleísta de CREO, Ana Galarza, acusada de, presuntamente, "diezmar" a sus exasesores, aseguró que una de las razones que la llevó a sacar de su equipo de Lenín Rodríguez, fue que "siempre habló mal de Diego Salgado", exlegislador de CREO y actual candidato a la Prefectura de Pichincha por el Partido Social Cristiano (PSC). En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el político desmintió a la parlamentaria y aseguró que tomará acciones legales al respecto. "Todo lo dicho o repetido por Ana Galarza es mentira, mis excolaboradores ya desmintieron sus chismes", respondió.

“La acusada de cobrar diezmos a un colaborador de ella y excolaborador mío, cuando fui legislador, es la señora Ana Galarza. Por lo que no tengo que aclarar nada, pero sí tengo que decir que no puedo tomar partida si es que Lenín Rodríguez es el mentiroso y Ana Galarza es la que repite. O la mentirosa es la asambleísta”, cuestionó.

De acuerdo a la Constitución, recordó Salgado, los parlamentarios tienen dos responsabilidades: legislar y fiscalizar. Por ello, si es que Galarza conocía que un colaborar suyo tenía información de supuestos actos de corrupción de su persona, lo que debió haber hecho es investigar. “Ella tiene Fuero de Corte e inmunidad parlamentaria”.

“Además, todo lo dicho o lo repetido por la asambleísta es mentira, no tiene ningún asidero. No he cobrado absolutamente nada a nadie. Es más, he podido ver en redes sociales que mis excolaboradores, incluido Lenín Rodríguez, le refuta y le desmienten a la legisladora. Entonces, los supuestos diezmados de hace 2 años salen a decir su verdad, a desmentir los chismes de esta asambleísta”, aseguró.

Sin embargo, Galarza aclaró que no le consta que sea verdad lo dicho por Rodríguez porque no cree que Salgado sea capaz de hacer algo así. Respondiendo a este pronunciamiento, el actual candidato a la Prefectura no quiso emitir juicios de valor. Pero precisó que nunca fue amigo ni enemigo de la legisladora de CREO o de su esposo. “Les conocí una vez en campaña, invitado por ellos, y caminamos por la ciudad de Ambato porque yo era candidato a asambleísta nacional”.

“Yo no puedo saber qué intereses hay detrás esta asambleísta, peor aún de Lenín Rodríguez. Él fue un colaborador quien, mientras estuvo conmigo, no tuve ningún problema, ni profesional ni personal. Dudo de que la versión de la asambleísta sea verdad”, añadió.

Asimismo, exhortó a la Asamblea Nacional a que “sea tan diligente” en este caso, como lo fue en el de las exlegisladoras Sofía Espín y Norma Vallejo. “Que se investigue también a la parlamentaria Galarza porque es ella la acusada. No sé si es que está tratando de desviar la atención y no lo está logrando, porque además, lo hace muy mal. Primero me lanza lodo en lo personal, ético y moral”.

En este marco, Salgado confirmó que solicitó a los medios de comunicación las grabaciones completas de las declaraciones que ha dado la política sobre este caso, así como las de Rodríguez. “Tengo que reaccionar con la ley en la mano. Fui 4 años opositor fuerte al correísmo. El correísmo, con todo el poder político, mediático y perseguidor, jamás osó en dañar mi honra porque nunca encontró nada porque no existe nada detrás de mí”.

“Ahora, quién sabe quién, o un excolaborador o una asambleísta de CREO, quién sabe por qué, pretenden dañar mi honra. Esto no puede quedar así. Tomaré las acciones que el Código Penal y Civil me permitan. En este momento no puedo adelantar un criterio, pero sí puedo pedir a la Asamblea Nacional, que interponga los buenos oficios, tan diligentes como lo hicieron con Vallejo”, dijo.

El candidato a la Prefectura ratificó que no se prestará para chismes porque no puede “controlar la lengua de nadie”, pero anunció que ya inició los trámites necesarios para que, una vez que analice el caso, lo dirijan, a través del COIP o el Código Civil.

Fuente: Ecuadorinmediato.com