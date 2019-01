Rafael Correa deberá rendir su versión sobre el caso de Fausto Valdiviezo el 10 de enero

El Expresidente tendrá que testificar mediante videoconferencia desde Bélgica A las 09h00 del 10 de enero de 2019 (hora Ecuador), citó la Fiscalía General del Estado (FGE) al expresidente Rafael Correa, para que rinda versión libre y voluntaria, mediante videoconferencia desde Bélgica, dentro de la investigación por la muerte del periodista Fausto Valdiviezo.

César Peña, fiscal a cargo de la investigación del asesinato del comunicador, confirmó que se llamó al Exmandatario y a los exministros del Interior y de Justicia, José Serrano y Ledy Zúñiga, también serán convocados para dar su declaración.

El motivo para llamar a Correa es porque su su nombre figuró en la declaración voluntaria que rindió vía telemática desde Miami, Estados Unidos, Fernando Yávar, el exgerente del canal de televisión en el que laboraba el periodista.

En la misma, manifestó que él se reunió con el ex mandatario en el salón Amarillo del Palacio de Carondelet para hablar sobre las acusaciones que se hacían en su contra y las pistas y datos que tenía sobre los supuestos autores intelectuales y materiales del crimen.

Además, el fiscal confirmó que dentro de esta diligencia también se llamará a los exministros del Interior y de Justicia, José Serrano y Ledy Zúñiga para que declaren en el caso y a otros ejecutivos del canal medio de comunicación: “El objetivo de la Fiscalía es convocar a todas las personas que fueron mencionadas en la declaración para esclarecer el caso”.

Desde hace seis meses, esta unidad investiga quién fue el autor intelectual del asesinato de Valdiviezo, esto, debido a que el magistrado José Luis Macías dio inicio a la etapa de instrucción en contra de Ronny Alberto A. L., quien es acusado por un testigo protegido como el autor material de este homicidio en el 2013.

Por su parte, el abogado de la familia, Julio César Cueva, indicó que la versión rendida por el ex directivo no aporta en nada a las investigaciones para descubrir al o los asesinos de Fausto Valdiviezo, además, recordó que el próximo 8 de febrero se realizará el juicio contra uno de los acusados por este asesinato: “Nosotros no descansaremos hasta que las autoridades muestren no solo a los autores de la muerte de Fausto, sino también las pruebas para comprobar que corroboren su responsabilidad y autoría”.

(JPM)

Fuentes: Twitter Ecuavisa – Ecuadorinmediato.com