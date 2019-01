"Los cobros excesivos por coactiva en Esmeraldas no cesan pese a denunciarlo públicamente": Comité Empresarial Ecuatoriano

"Continúa la emisión de títulos de valor por montos desproporcionados, según cada caso que, en suma, llegan a equiparar o superar el presupuesto anual de algunos GADs", reclamó El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) alertó que los cobros por vía coactiva, efectuados a una serie de empresas por parte de los municipios de la provincia de Esmeraldas, por concepto de patente comercial y el 1,5 por mil, sobre activos, no cesan a pesar de la denuncia pública sobre su "carácter ilegal y abusivo".

Aseguró que continúa la emisión de títulos de valor por montos desproporcionados, según cada caso que, en suma, llegan a equiparar o superar el presupuesto anual de algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), como sucede, por ejemplo, con Quinindé y Eloy Alfaro.

“Estos cobros realizados, supuestamente al amparo del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), no respetan sus propias disposiciones que estipulan que las empresas deben estar domiciliadas o contar con establecimiento en la respectiva jurisdicción territorial, ejerciendo actividades comerciales, industriales y de servicios permanentes”, indicó el comunicado del CEE.

Por ello, aclaró que el COOTAD establece, en el caso de patente comercial, una tarifa mínima de USD $10.00 y una máxima de USD $25.000, que “se irrespeta” con estos cobros “excesivos y deshonestos”. “Los GADs, flagrantemente, incumplen con el requisito de domicilio, que en todos los casos corresponde a jurisdicciones distintas. No cabe confundirlo con una eventual redistribución comercial”, añadió.

En el caso no consentido de que hubiese lugar al cobro, señaló, tendría que hacerse en función a la proporcionalidad de activos o de dicha actividad comercial en el cantón, no por la totalidad de la base imponible de ámbito nacional. “Incluso, la notificación a la parte afectada se ha efectuado de forma fraudulenta a través de interpuestas personas y no como prescribe la Ley, ante la sede de la empresa y su representante legal”, acotó.

“Lo sucedido perjudica gravemente la imagen de una provincia pujante, interesada en promover la atracción de inversiones privadas que generen más empleo y bienestar”, aseguró.

(JPM)

Fuente: Comité Empresarial Ecuatoriano

Ecuadorinmediato.com