EL DIARIO (Manabí) Insisten en un paro si no se deroga el decreto 619 que establece el alza de combustibles

La movilización que se inició en Quito, se extenderá en todo el país, advirtieron transportistas

En una asamblea que se realizó ayer en Portoviejo, dirigentes y socios de diferentes gremios de la transportación exigieron una vez más que se derogue el decreto 619, que establece el aumento del precio de la gasolina Ecopaís y la liberación del precio del galón de la Súper.

Oswaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional (Fenatei), dijo que como medida de rechazo iniciaron con una movilización de vehículos en Quito que se extenderá en todo el país. En Manabí se prevé que sea este lunes.

Guamán aseguró que ayer recibió llamadas desde la presidencia anunciando la derogatoria del decreto, “pero no tenemos ningún documento de que ese decreto no va. No estamos de acuerdo con ninguna tarjeta porque eso va a ser muy complicado”, indicó, y cuestionó el aumento del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para las furgonetas, cuyos vehículos pasarían de $ 55 mil a 80 mil dólares. “Están castigando al transporte de niños”, agregó.

Paralización. Marjorie Cevallos, presidenta de la cooperativa de buses urbanos Portoviejo, advirtió que si hasta el 15 de enero no se deroga el decreto, no saldrán a trabajar y dejarán las unidades guardadas, porque el galón del Diésel subirá a $ 2,40.

“De dónde vamos a sacar dinero para los 30 galones de combustible que consumimos a diario”, comentó.

Robert Vélez, presidente de la cámara de transporte pesado de Manabí, expuso que a nivel nacional existen 225 mil unidades de transporte de carga que generan 150 mil plazas de trabajo, pero que cada vez sus utilidades son menores.

Vélez se refirió a los altos precios de los repuestos, entre ellos el de neumáticos. “Una llanta en Perú está como en 250 dólares, mientras que aquí está por los $ 500”, detalló.

Por la tarde representantes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Pesado (Fenacotrape) de Bolívar, El Oro, Los Ríos, Machala y Manabí sesionaron en Portoviejo. Ángel Macías, presidente del gremio, indicó que de no llegar a ningún acuerdo con el gobierno, saldrán a las calles.

Taxistas. Mientras la Federación Nacional de Operadoras de Taxis del Ecuador (Fedotaxi) llegó a un acuerdo con el gobierno, otro grupo de taxistas rechaza la medida.

Nery Macías, presidente de la Asociación de Taxistas de Portoviejo “Francisco Pacheco”, dijo que unas 20 cooperativas de taxis de Manabí no aceptarán la compensación.

Aseguró que no se trata de que Portoviejo esté considerado como ciudad pequeña y la compensación sea de 230 galones con un subsidio de $ 85,14; mientras que a Guayaquil y Quito el subsidio es de $ 99,90 para 270 galones.

“Recibí llamadas de que nos quieren catalogar como ciudad grande y nos quieren dar los 270 galones”, afirmó.