EL TIEMPO (Azuay) Alerta durante las mascaradas

La gran cantidad de gente que sale a disfrutar de las mascaradas, es aprovechada por los antisociales para robar teléfonos celulares, carteras, billeteras y otros objetos de valor.



Para evitar ser víctima de la delincuencia, la Policía Nacional recomienda estar pendiente de las personas que las rodean, porque entre los espectadores y disfrazados se mezclan sujetos que se dedican al arranche.



Como medidas de autoprotección, la institución sugiere llevar las billeteras y celulares en los bolsillos delanteros del pantalón, evitar lucir joyas, llevar el dinero que únicamente necesitarán en ese momento y de preferencia distribuir en varios bolsillo para en caso de hurto, no quedarse sin un centavo.

A los padres de familia se recomienda no llevar niños de brazos y tener cuidado con los pequeños que los acompañen para que no se extravíen; además, se debe llevar ropa cómoda y para protegerse del frío.



Control

Para evitar la venta y consumo de licor, la Intendencia de Policía y Guardia Ciudadana aplicarán un operativo de control a lo largo de la avenida Huayna Cápac.

El Consejo de Seguridad Ciudadana y el Cuerpo de Bomberos vigilarán desde sus vehículos de comando de incidentes, el movimiento de las comparsas y de los asistentes.



La Policía igualmente tiene un plan de seguridad con personal que se ubicará en diferentes puntos de la mencionada avenida y recomienda dejar los vehículos en parqueaderos que tengan vigilancia.



Prohibiciones

Según el reglamento elaborado por el Amistad Club y la Unión Nacional de Periodistas, UPA, que son las instituciones de esta tradicional manifestación cultural, está prohibido el uso de palabras que atenten el honor y la dignidad de las personas, la mofa y escenas que ridiculicen y denigren a la mujer. Además cada delegación debe estar escoltada por payasos y personal de seguridad.



En caso de incumplimiento a estas disposiciones, la comparsa infractora será retirada del concurso.

Según la ordenanza que regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas, la persona que sea sorprendida ingiriendo licor en espacios públicos, será sancionada por una multa de 197 dólares y para los expendedores la multa es de 394 dólares, (I)