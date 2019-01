Guillermo Lasso: "El Gobierno no quiere llamar a la ONU para que lo asesore y encuentre la ruta del dinero robado"

"Nos dicen a los ciudadanos que no les basta con la deuda y los impuestos, y que ahora van por el precio de los combustibles y eso no soluciona el problema", reclamó el multimillonario El líder de CREO, Guillermo Lasso, lamentó el manejo económico que mantenido el Gobierno del Presidente de la República, Lenín Moreno. "Para el 2019, el régimen proyecta un déficit de USD $3.500 millones. No quieren llamar a la ONU para una asesoría técnica que apoye a la Fiscalía y ayuden a encontrar el dinero robado", criticó el banquero guayaquileño.