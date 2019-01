AVANZA propone una Alcaldía de Quito "ciudadana", con Andrés Pasquel como su candidato (AUDIO)

Audio Enero 08 - Andrés Pasquel



El joven garantizó que la corrupción ya fue arrancada del movimiento con la expulsión de Ramiro González, de sus filas Andrés Pasquel es uno de los 18 candidatos que tiene Quito para la Alcaldía y lo hará por el partido AVANZA. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el joven político propuso una administración "ciudadana, de territorio y de puertas abiertas". A su criterio, quienes participan como postulantes a esta dignidad deberían haber vivido los problemas de la capital para poner plantear soluciones reales y tangibles.

“Estamos haciendo una articulación ciudadana, a diferencia de los otros candidatos, que están buscando espacios electorales y poder; nosotros estamos planteando una verdadera participación ciudadana. El poder popular tiene que ser del pueblo, por lo que proponemos que la Alcaldía sea de puertas abiertas y de territorio”, dijo.

AVANZA expulsó a Ramiro González de sus filas por los procesos judiciales en los cuales se encuentra inmiscuido, a más de estar prófugo del país, ¿restarán credibilidad estos presuntos actos de corrupción a las nuevas caras del partido? Para Pasquel, esta es la única organización política que a “arrancado la corrupción de raíz”.

“Ramiro González está expulsado cerca de un año y yo no lo conozco más allá de lo que vi en la televisión. Basta ver que somos cuadros nuevos, gente nueva la que está participando. En nuestras listas, considerando que el movimiento no tiene dueño, nosotros tenemos independencia, tanto en los cantones como en las provincias. Esto ha generado que, al menos en Pichincha, tengamos cuadros nuevos”, especificó.

En Quito, dijo el candidato, AVANZA participa en 11 Juntas Parroquiales y con los 21 candidatos a concejales. “Todos somos gente joven y nueva”, acotó.

Paco Moncayo está liderando, hasta el momento, las encuestas de intención de voto en la capital. Pero a Andrés Pasquel, esto no tiene mucha relevancia. “Estas están inclinándose a quien pague por ellas, en su mayoría, así como también hay otras independientes. Sin embargo, nosotros no podríamos tener marcada una intención del voto cuando todavía no se inicia el proceso de campaña electoral oficial”.

“Tenemos muy en claro que debemos vender cosas tangibles, creíbles y, sobre todo, decir la verdad. Esa es la diferencia con otros candidatos y es en donde estamos calando con la población. Quito tiene un sinnúmero de problemas, la capital tiene que ser reconstruida, más que nada, es un problema de empatía porque nosotros necesitamos una buena convivencia y deberemos arrancar con varias campañas mediáticas, pero además, hay que entender a los quiteños para dar soluciones”, mencionó.

Por lo que Pasquel se preguntó ¿cuándo fue la última vez que los otros candidatos se han puesto en los zapatos de la ciudadanía para entender sus problemas? “Esas soluciones solo se las encuentra viviendo los conflictos. Nosotros lo hemos hecho y sabemos, de primera mano, qué tenemos que hacer para no tener esos problemas”.

El candidato de AVANZA aseguró que habrá varios proyectos que dejará la administración saliente que deberán ser analizados para su continuidad o no. Por ejemplo, a su criterio, el proyecto Quito Cables es interesante, pero para su ejecución no hubo la adecuada participación. “Nosotros, para decisiones de esta magnitud, tendremos que vincular a la academia, a la participación ciudadana y a quienes estén siendo afectados. Debemos pensar que aquí se eliminaron las argollas de poder, tenemos que trabajar por la ciudadanía”.

“Nosotros podemos solucionar los problemas de Quito, solo si trabajamos todos y arrimamos el hombro. Habíamos hablado de que ésta es una Alcaldía de territorio, que habla de cabildos zonales y de un Distrito Metropolitano descentralizado, de concejos que no sean solo en el centro, sino de que, si se habla de Calderón, Chillogallo o demás, estemos ahí”, añadió.

En cuanto a las corridas de toros en la capital, Andrés Pasquel reiteró que son temas ciudadanos y las decisiones se toman mediante referéndums. Sin embargo, recalcó que, de manera personal y con su posición como animalista, se deben buscar otras formas de atraer el turismo y generar comercio en Quito.

Fuente: Ecuadorinmediato.com