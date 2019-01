IKIAM será la sede de una Cátedra UNESCO para el Manejo de Aguas Dulces Tropicales

El objetivo es mejorar la puesta en marcha de la investigación, capacitación y programas de desarrollo de la educación superior La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Universidad Regional Amazónica IKIAM suscribirán un acuerdo para establecer formalmente la Cátedra UNESCO sobre Gestión de Aguas Dulces Tropicales, que iniciará en el 2019.

En abril de 2018, IKIAM en colaboración con la Secretaría del Agua (SENAGUA) presentó a través de la Comisión Nacional Ecuatoriana de Cooperación con la UNESCO su proyecto final para la iniciativa Cátedra UNESCO, titulada Proposal for a UNESCO Chair in the area of Tropical Freshwater Management hosted by Universidad Regional Amazónica Ikiam (Propuesta de Cátedra UNESCO en el área de Manejo de Aguas Dulces Tropicales por la Universidad Regional Amazónica Ikiam), el cual fue enviado a la Sede de la UNESCO para su evaluación.

De manera previa y con la finalidad de preparar y fortalecer la propuesta, Ikiam con el apoyo del Sector de Ciencias Naturales de la Oficina de la UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, y la colaboración de la cooperación española en Ecuador, organizó talleres interinstitucionales con el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO en América Latina y el Caribe, Universidad Nacional del Litoral de Argentina y Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, se realizaron talleres de trabajo para presentar la propuesta a la Secretaría del Agua y la Comisión Nacional Ecuatoriana de Cooperación con la UNESCO, alojada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Finalmente, ocho meses después, el Comité de Selección de la UNESCO se pronunció favorablemente sobre la propuesta enviada por la Universidad, concediendo en diciembre pasado el auspicio y respaldo para abordar el área de Manejo de Aguas Dulces Tropicales.

Las Cátedras UNESCO constituyen una iniciativa de dicho organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene por objetivo avanzar y mejorar la puesta en marcha de la investigación, capacitación y programas de desarrollo de la educación superior, alineada hacia la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En concreto, se trata de un auspicio que otorga la UNESCO a instituciones de Educación Superior y/o de Investigación con el fin de fortalecer capacidades en los establecimientos mediante el intercambio de conocimientos en ámbitos priorizados por la UNESCO dentro de cualquiera sus programas mayores (ej. Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanas, Cultura, Comunicación e Información). Esto puede incluir una serie de diversas actividades enmarcadas bajo un objetivo concreto, diseñado para desarrollar las capacidades de los participantes. Cerca de 170 Cátedras de la UNESCO están relacionadas con las ciencias.

Propuesta de IKIAM

El proyecto de la Universidad Regional Amazónica IKIAM maneja un enfoque multidisciplinario, centrado en ecohidrología, seguridad hídrica y sistemas de agua dulce, integrando una orientación científica para el entendimiento y promoción del desarrollo sostenible.

La propuesta se encuentra enmarcada dentro del Programa Mayor II de la UNESCO -Ciencias Naturales- debido a su naturaleza científica, y también dentro del Programa Mayor IV -Cultura- gracias a sus características alineadas hacia herramientas de Capacity Building y diversidad cultural. A su vez, responde a áreas prioritarias definidas por la UNESCO, incluyendo: seguridad hídrica, asistencia para políticas públicas, respuesta al cambio climático, e integración de conocimientos locales e indígenas. (FO)

Fuente: IKIAM