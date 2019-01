"Jamás nos reunimos fuera de la Comisión", aclara Ramiro García a Amanda Páez sobre "irregularidades" en la selección de CC (AUDIO)

Audio Enero 08- Ramiro García



El Presidente del Colegio de Abogados también aseguró que a fines de enero ya se contará con una Corte Constitucional El miembro de la Comisión Calificadora que escogerá a la Corte Constitucional, Ramiro García, se refirió a la salida de Amanda Páez que hasta hace unos días era parte de este organismo. El funcionario comentó que llamó la atención de todo el grupo la renuncia de la jurista. "Esta fue una decisión inesperada porque Amanda intervino en toda la fase de calificación. Peor que diga que se le excluyó del proceso o que han habido conversaciones fuera de los encuentros oficiales. Jamás nos hemos reunido fuera del organismo".

“En la evaluación de las carpetas de méritos, en el proceso de exámenes escritos y orales ha estado presente, es decir, no hay una sola calificación que se haya tomado al margen de la intervención de la doctora Páez”, mencionó

Comentó que es inentendible que la exmiembro diga que al parecer hubo entendimientos por fuera de las reuniones oficiales. “Jamás nos hemos reunido a fuera de la Comisión. Inclusive por las actividades académicas de todos nosotros muchas veces tuvimos que reunirnos por videollamada desde otros países. No hay reunión, ni calificación donde no haya participado la doctora Páez. Respeto su decisión pero no la comparto”.

“Además aducir que ha habido calificaciones en las que ella no participó es falso”. Sobre la denuncia de la excalificadora que dijo que no se le permitió intervenir en la calificación de Enrique Herrería Bonet, uno de los candidatos a la CC, “no es que no se le permitió. Aquí a nadie se le cortó la palabra ni se le impide hablar, ni mucho menos”.

“Somos una comisión de seis personas, es decir, una reunión en una sala muy pequeña y no hay posibilidad de impedir de que alguna persona pueda hablar. Lo que se le dijo a la doctora Páez es que respetemos el mandato y que la fase de impugnación es al final. Por lo tanto si ella tenía alguna observación sobre la idoneidad de cualquier candidato tenía que denunciarlo en la etapa correspondiente”.

Explicó que en este caso no se podía anticipar el criterio respecto de un candidato antes de hacer la calificación, cambiando el orden que se tiene en la norma. “Lo que sí nos parece extraño es que teniendo impugnaciones contra algún candidato renuncie antes de que se llegue a esta etapa”.

“Lo lógico hubiera sido que se quedará hasta esta fase y presente su impugnación”.

Sobre los candidatos que pidieron recalificación de sus evaluaciones aclaró que estas personas no están de acuerdo con la calificación. García aclaró que para finales de enero ya se podrá contar con una Corte Constitucional. “Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que nosotros nos posesionados en la segundo mitad de octubre y nos ha agarrado la mayor cantidad de feriados del año”.

“De los dos meses y medio que hemos podido trabajar, por lo menos 15 días perdimos por el feriado. Nosotros hemos tratado de reducir los plazos en la manera posible, sin afectar la validez del concurso. Por ejemplo, el mandato decía que teníamos 10 días para calificar carpetas y lo hicimos en dos”.

Recordó que el listado de los 18 candidatos que pasaron a impugnación debe publicarse en un medio de difusión nacional y que se espera hacerlo el próximo jueves, 08 de enero. “Después de eso hay 5 días para presentar la impugnación y después de eso tres días para resolver estas. Entre 10 y 15 días estarían ya listos los resultados para ser validados y se pueda escoger a la nueva corte. Confiamos que para fines de enero podamos tener un organismo posicionado y de un nivel que no hemos tenido jamás en el país”.

Sobre el tema de que algunos miembros de la Comisión Calificadora no habrían presentado su declaración juramentada, incluyendo la de García comentó que: “en mi caso la hice hace rato, como profesor de la universidad Central, y la subí a la Contraloría desde hace mucho tiempo. Pero ahora que necesidad hay de actualizar esta información de bienes cuando no recibimos un centavo y no manejamos un dólar de presupuesto”.

“Justamente la idea de la declaración de bienes es que un funcionario que entre a un cargo mencione que es lo que tiene y que al terminar su mandato se compruebe que no se enriqueció de manera ilícita”.

Comentó que se empezó a trabajar en la Comisión hace dos meses y medio y ya están a punto de terminar. “No hemos cobrado un centavo y lo hemos hecho por responsabilidad. Este proceso de selección no le ha constado un centavo al país”.

“El personal de apoyo que nosotros necesitábamos fue pagado por nuestro propio dinero. Tomando encuentra esto es que patrimonialmente hemos salido perjudicados”. Comentó que quien quiera tomar este tema para deslegitimar el proceso debería tener alguna forma de “retardo mental”.

“Puede haber gente. Pero yo dentro de la racionalidad creo que cualquiera pueda entender que el que no existan las declaraciones juramentadas de ninguna manera nulita el proceso y no era necesario para personas que no están recibiendo alguna remuneración”. Explicó que si se da alguna denuncia se le responderá ante la autoridad competente.

García recalcó que el proceso de selección ha sido totalmente claro, transparente y público. “Ningún proceso de selección es perfecto y difícilmente se podrá contentar a todos, especialmente al que pierde, pero está claro que se ha marcado un hito en cuanto al nivel de corte que se puede elegir y en cuanto al nivel de selección que se puede implementar”. (BGV)

