Presidente de Cámara de Agricultores: Con alcance a Decreto 619 ya no debe existir especulación (AUDIO)

Audio Enero 8 - Rodrigo Gómez



"Si hubo un incremento de precios fue basado exclusivamente por especulación, que es corrupción y no debería haberse dado" afirmó Rodrigo Gómez, presidente de la Cámara de Agricultores, expuso que con el alcance al Decreto 619, se esclarecieron las preocupaciones que se expresaron desde varios sectores. Con la aclaración de que no se modifica el precio de este combustible, Gómez expuso que no debe existir especulaciones en los precios de los productos y reiteró que especular también es corrupción.