"Desaparecieron" en el CNE - Pichincha los documentos de Mario Maldonado para inscribir su candidatura (AUDIO)

Candidato a Prefectura de Pichincha reveló existen varias irregularidades al interior de esta entidad Mario Maldonado, candidato a al Prefectura de Pichincha por el partido Adelante Ecuatoriano Adelante, se refirió a la postura de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Pichincha de desestimar su postulación por haber entregado sus documentos de inscripción fuera de tiempo. Ante esto, manifestó que su candidatura fue entregada a tiempo, el 21 de diciembre del 2018, luego los funcionarios del CNE le informaron que sus documentos se extraviaron porque presumiblemente hay grupos políticos y económicos que dieron esta orden.

El político explicó que este tipo de acciones podrían sentar un precedente muy grave para el país, ya que se violentaron sus derechos constitucionales y democráticos: “ Hace 3 días nos informaron que no se ingresaron los documentos de Mario Maldonado para la inscripción de la Prefectura, únicamente mis documentos, ante esto, acudimos con preocupación y conversamos con el Director de la Delegación Provincial del CNE, quien nos informó que hay sospechas de que alguien dio la orden para que esos papeles desaparezcan”.

Posterior a esto, señaló que los funcionarios del CNE le informaron que sus papeles aparecieron y que el proceso de calificación continuaría con normalidad, pero, luego de unas horas, anunciaron que su postulación fue desestimada: “Al segundo día, los documentos aparecieron por sorpresa y fueron entregados a la Junta Provincial que es quien califica las candidaturas. Nos dijeron que no nos preocupemos y que iban a realizar investigaciones a la internas para sancionar a los responsables. Pero, luego nos notificaron que no podían receptar nuestros documentos porque habrían sido entregados fuera de tiempo”.

Maldonado también denunció que al momento de recibir todos sus documentos y carpetas, pudo evidenciar que los funcionarios mezclaron sus papeles con el de otros candidatos: “La desinformación y desorganización al interior de esta Delegación es tal que al momento que me entregaron esta notificación me devuelven los documentos que supuestamente estaban perdidos y me entregan adjunto documentos de otros candidatos en mi carpeta”.

Debido a todas estas irregularidades, el candidato a la Prefectura de Pichincha indicó que presentarán una impugnación de esta decisión ante el CNE a nivel nacional y una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se detenga el proceso de inscripción de candidatos: “Esta tarde presentaremos una impugnación ante el CNE y ellos decidirán en el Pleno cómo solucionar este tema, pero, adicionalmente presentaremos una denuncia en Fiscalía para que se detenga el proceso de inscripción de candidatos a la Prefectura de Pichincha, por lo menos hasta que esclarezcan lo que ocurrió”.

Para concluir su intervención, Mario Maldonado manifestó que en el caso que el Consejo Nacional Electoral decida desestimar su candidatura tomarán las acciones legales pertinentes: “Me reservo el derecho de tomar las medidas necesarias y que jurídicamente sean posibles para que de alguna manera se haga justicia contra mi persona, ya sea contra el CNE o el Estado Ecuatoriano”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato