Nueva Política de Defensa de Ecuador presenta "debilidades" en temas geopolíticos, advierte Mario Ramos (AUDIO)

Audio Enero 11- Mario Ramos



Experto aseguró que no se profundiza en varios temas como, por ejemplo, en las amenazas híbridas Tras la presentación del nuevo "Libro Blanco" o Política de Defensa de Ecuador, por parte del Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. Mario Ramos, experto en esto temas, en una entrevista en Ecuadorinmediato, aseguró que hay varios temas positivos en este documento, sin embargo, indicó que existen debilidades en el tratamiento geopolítico en este texto. "No se profundiza en temas de amenazas híbridas, por ejemplo".

“Es importante destacar que la Política de Defensa publicada recoge algunos principios constitucionales y esto es positivo. Por ejemplo, se habla de la autodeterminación de los pueblos, la integración soberana, la cooperación sur-sur, condena la injerencia de otros estados en asuntos internos, defiende el multilateralismo, conceptúa la política de defensa como una institución de derechos, libertades y garantías de ciudadanos”.

Explicó que de manera tradicional las Fuerzas Armadas han hecho tareas que han aportado al país. “Eso se mantiene en la actual política de defensa, hay instituciones que contribuyen al Estado como la ESPE, INOCAR, entre otras”. Asimismo aseguró que es positivo que esto se contemple en la actual política.

Ramos comentó que por primera vez se habla de conflictos no convencionales y amenazas hibridad. “Pero se lo hace de manera muy tímida, poco profunda, no se analiza el actual contexto geoestratégico del planeta”.

Mencionó que el conflicto que se vivió en la frontera norte que resulto en el asesinato de ciudadanos forma parte de este nuevo concepto de amenazas híbridas. “Pero no nos podemos solamente circunscribir únicamente a este problema. El tema es más complejo, es interesante que mencione pero no se profundiza y no se proyectan todas las conciencias y todos los actores involucrados en esto”.

Dio el ejemplo de que el problema que se suscitó en la frontera norte no se circunscribe únicamente a Guacho. “Hay actores que se vieron beneficiados de este hecho violento. En concreto vimos que retornó la influencia a los organismos de seguridad y defensa del Ecuador desde los Estado Unidos.”.

Comentó que no se incluyó el tema de guerra hibrida en el Libro Blanco. “Este es un concepto que se debería manejar y estudiar en las Fuerzas Armadas. Guerra como la de Siria es algo que se tendría que estudiar e inclusive el tema venezolano. Porque se habla de los principios constitucionales, sin embargo, es contradictorio con la política exterior que lleva a cabo el actual Gobierno”.

“Se dice en el libro que la política de defensa está muy relacionada con la paz, sin embargo, las decisiones en términos de esterero no está en congruencia con la paz. Parece que el Presidente Moreno no se dan cuenta que si se llega a producir una invasión militar por parte de Estado Unidos no solo Venezuela va a ser afectada”.

Sobre las declaraciones del Ministro Jarrín en el que asegura que sí se tomó en cuenta el momento geopolítico de la nación y el mundo, aseguró que, “justamente se menciona que hay importantes cambios en el mundo. Pero en el libro no se profundiza y no se asume. Por ejemplo, se dice que la delincuencia es un problema grave para los ciudadanos. Pero ¿qué delincuencia? ¿Cómo es esta delincuencia? ¿Qué características tiene?”.

Indicó que de esta misma manera se incluyen temas como el terrorismo y el narcotráfico.

“Se habla de nuevas amenazas. Eso es un discurso ya viejo. Ahora la realidad de seguridad en el mundo es mucho más compleja y se tiene que profundizar. Por ejemplo, no es lo mismo comprar armas para un tipo de amenaza y otro para otro tipo de peligro. No es lo mismo un entrenamiento que se debe recibir”.

Ramos explicó que este texto también propone que exista eficiencia en la economía de la defensa, “se tejen que estar claro en las amenazas para poder realizar esto. Esto es muy tímido”.

“Por ejemplo, a la amenaza del conflicto con el Perú, en épocas anteriores, nosotros formamos escuelas de selva muy prestigiosas y turismo militares muy capacitados. Pero si van a resistir otro tipo de amenazas deberíamos tener ese equipamiento. Tenemos que desarrollar la inteligencia militar mucho más”.

Mencionó que en este último tema hay más de mil oficiales y voluntarios que están inmersos en este tema, “pero cómo están siendo utilizados en el tema de la frontera”. Ramos recordó que existen tareas complementarias en las cuales las Fuerzas Armadas trabajan en diferentes aspectos.

“Otro de los aspectos importantes que topa el Libro Blanco es sobre concluir los estudios en la plataforma continental, fortalecer las investigaciones en la Antártida y de generar conciencia marítima. Se debería desarrollar el arma de inteligencia en la fuerza naval.”

Ramos aseguró que hay contradicciones debido a que existen conceptos que se plantean en el Libro Blanco y no se ha puesto en práctica. Recordó que las Fuerzas Armadas tienen que estar sujetas a lo que está dispuesto en la Constitución.

“Aclaro que las Fuerzas Armadas no pueden participar en procesos de represión. A no ser que exista un desastre natural de magnitudes inmensas que requiere el apoyo de las FF.AA para mantener el control social”. Un ejemplo de esto el terremoto del 16 de abril del 2016. “Aquí se está hablando de apoyo y no de represión”.

Ramos dijo que en temas de defensa hay cosas contradictorias. “Muchos aspectos, que plantea el Libro Blanco, son correctos, porque se atiende a la norma constitucional pero obviamente hay que tomar en cuenta que hay temas que competen a todo el país. Únicamente las FF.AA. no pueden dedicarse a esto, por eso es importante el trabajo conjunto”.

“Lo interesante del Libro Blanco es que se mantienen actitudes constitucionales y se ciertas cuestiones históricas. Pero entra en contradicción con lo que está pasando con el país en términos de política exterior por ejemplo”.

Ramos indicó que este texto sí entrega actualizaciones de distintos tos temas. “Es importante que exista una correspondencia en lograr una eficiencia. Pero la parte más débil es no estar claros en el escenario geoestratégica ya que no se profundizan estos temas”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato