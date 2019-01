Marcelo Merlo: "Hay una desesperación por tomarse el Consejo de la Judicatura"

Titular del Consejo de la Judicatura alertó que existen varios conflictos por manejar esta entidad La tarde de este viernes 11 de enero, el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Marcelo Merlo, mantuvo una entrevista radial, en la cual, manifestó que existen intentos por apoderarse de la institución: "Hay una desesperación por tomarse el Consejo de la Judicatura. Hay demasiada corrupción y demasiado interés porque la cosa es gravísima. No voy a permitir un solo caso de corrupción", indicó.

Merlo se refirió al proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que fue solicitado como un misión primordial de parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), pero, que se supendió de una de manera suspicaz y hasta misteriosa: “Se filtró un audio sobre un incidente entre los vocales Aquiles Rigail y Juan Pablo Albán, el cual fue superado el mismo día”.

Por otra parte, indicó que le llamó la atención la forma cómo el CPCCS-T emitió la resolución mediante la cual, le quitó a la Judicatura las facultades de dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción.

El titular de la Judicatura, también recordó que la Contraloría, a través de un examen especial, detectó irregularidades en el proceso de designación de los jueces de la CNJ, lo que también ha sido determinado por la Asamblea Nacional: “El problema es grave porque de la terna que envíe la Corte Nacional de Justicia saldrá el Presidente del CJ”, como lo señala la Constitución”.

Para concluir, señaló que la Inteligencia de la Policía y de las FF.AA. monitorea los intereses que existen detrás de cada caso, por ejemplo, en el caso “Gerald”, donde los familiares del principal implicado en este caso están detenidos en Ecuador y se pretendió dejarlos en libertad: “Nosotros no permitimos eso. Para impedirlo es importante vigilar prudentemente la conducta de los jueces. No estoy interviniendo en la justicia. No estoy dando consignas a nadie”.

