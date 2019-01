EL RÍO (Los Ríos) Recintos bajo el agua

Varios sectores de la provincia han sido afectados fuertemente por las precipitaciones Silvia Viveros, habitante del sector La Paz de Dios, del cantón Ventanas, tuvo que salir con cuidado de su casa la mañana de ayer. Las lluvias acaecidas en horas la madrugada provocaron el desbordamiento de los afluentes cercanos a la parroquia 10 de Noviembre y terminaron inundando varias viviendas.

“Cuando mi esposo se fue a trabajar no había agua, pero en la mañana me quedé dormida. De pronto, mi cuñada me llamó alarmada para que saliera porque el agua había subido más de un metro. Tuve que ir a dejar a mi hija a la casa de un familiar y venir a sacar las cosas para que no se me dañen” dijo la mujer.

Otras comunidades como Juan Montesdeoca, Bellavista 1, 20 de Noviembre y El Manantial también resultaron afectadas.

Pero la situación más grave se registró en Urdaneta, donde hay 125 familias damnificadas. La crecida provocó estragos en las calles céntricas de la parroquia Ricaurte, así como en los recintos Castillo, Pijullo, Roblecito, La Victoria y La Cafetalera.

Karen Zambrano, directora de Gestión de Riesgos de Urdaneta, informo vía telefónica que realizaron inspecciones junto a los representantes de varias dependencias públicas para evaluar la situación.

Mientras que en Montalvo, 80 familias del recinto La Maravilla padecieron por el desbordamiento del río Santa Rosa,. El muro de contención se rompió por la fuerza de la corriente.

Zona norte. En el cantón Quevedo varias personas como Marcelo Cusme tuvieron que buscar maneras para evacuar el agua de sus calles. Él habita en el sector La Victoria, de la parroquia aviva Alfaro. Indicó que tuvo que cargar a sus hijos para evitar que se mojaran al salir de su vivienda. “Desde la 07h00 empecé a hacer una zanja para evacuar el agua lluvia”, relató.

Lucía Briones, también habitante de esta parroquia, narró que su casa quedó anegada, y por ello optó por no enviar a sus hijos a los centros educativos. Según la mujer, teme que sus pequeños se encuentren con animales como culebras en esta zona.

En la parroquia Nicolás Infante Díaz el acceso a la unidad educativa Arnulfo Chávez Miranda también se vio afectado, puesto que la calle Las Acacias entre Octava y Novena quedó bajo el agua.