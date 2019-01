LA GACETA (Cotopaxi) Sacerdote "falso" estafó a 300 personas en Latacunga

Supuesto religioso pedía dinero a cambio de que niños hagan la Primera Comunión y Confirmación La Diócesis de Latacunga, la mañana de ayer, mediante una rueda de prensa en la Curia informó sobre un sacerdote falso de nombre Jesús Espinoza que ofrece sacramentos a través de un pago económico.

Este supuesto sacerdote acompañado con dos personas más pedían a los padres de familia dinero a cambio de que sus hijos hagan la Primera Comunión y Confirmación. Mons. Giovanni Paz, obispo de Latacunga, informó que dicha persona pedía 15 dólares por encuentro de catequesis, USD 120 para el sacramento, USD 36 para el retiro espiritual entre otros rubros, siendo 300 personas las estafadas cada una con 360 dólares.

Este proceso lo hacían utilizando un nombre falso de la parroquia Eclesiástica Chaupicruz, según el obispo en los certificados que emitían no constaba la Diócesis y libro en el que esté asentada tal y cual partida.

“Es importante darse cuenta que la iglesia trata de formar a las personas para recibir los sacramentos nuestro interés no es la economía es la formación de los ciudadanos porque sabemos que la catequesis es una formación integral para la vida”, expresó.

Ante esto la autoridad eclesial invitó a la colectividad a no ser estafados con aquellos que no son de la iglesia católica y por ende recurran a su parroquia y conozcan a su párroco. “Las personas que caen en los sacerdotes falsos se puede decir que no han recibido los sacramentos porque todo ha sido una falsa celebración”.

Indicó que los estafadores provienen de Quito y según los documentos que entregaban detallaban la dirección San Carlos, La Pulida Alta calle Jorge Piedra y Leopoldo Arcos Lotes 24.

Además, el obispo dijo que el lugar propio para la celebración de los sacramentos son los templos parroquiales, en este caso esta celebración se ha dado en una hostería, espacio el cual no está facultado para ofrecer sacramentos de ninguna naturaleza.

Las personas afectadas deben dar a conocer a la Policía, en esta misma línea Monseñor, animó a la ciudadanía a que se integren en los procesos formativos de cada una de las parroquias. Al finalizar dijo que la gente cae por desconocimiento de su fe y de la iglesia y se dejan engañar fácilmente.