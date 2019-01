Árbitros exigen el pago de tres meses de sueldos atrasados

Aseguran que dirigentes y FEF están más preocupados por elecciones y no dan soluciones Luis Muentes, presidente del gremio de jueces, denunció que aún no se han cancelado los sueldos de tres meses del 2018 por parte de la Federación Ecuatoriana del Fútbol (FEF). Eso equivaldría a cerca de medio millón de dólares. Además dijo que los dirigentes y la propia entidad de control del balompié ecuatoriano están más pendientes de la elección de la nueva directiva y no resuelven su problema.