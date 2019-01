Andrés Páez asegura tener "pruebas" de transferencias de ODEBRECHT a Glory International, que vincularían a Jorge Glas

El exasambleísta aseguró tener los documentos y la carta que envió al Expresidente Rafael Correa para alertarlo de este caso

El exasambleísta Andrés Páez saludó que el empresario Tomislav Topic se haya comprometido a devolver USD $13.5 millones, cuyo origen serían sobornos por actos de corrupción relacionados con los pagos de ODEBRECHT a la empresa Glory International Industry. Sin embargo, reiteró que deberá ser procesado al igual que lo tendría que ser el expresidente Rafael Correa por ocultar dicha información debido a que, en enero de 2015, entregó estos datos al Exmandatario por medio de una carta directa.

“Si el señor Topic devuelve esa cantidad de dinero que fue transferida a través de la empresa Glory está bien, pero eso no significa que no se haya cometido un delito. Eso no le exime de responsabilidad, ni a él ni a Ricardo Rivera, ni tampoco a los que hicieron la transferencia o los beneficiarios de las posteriores transferencias hechas por Glory, después de recibir ese dinero”, remarcó.

Para Páez, el hecho de que el empresario haya dicho que devolverá el dinero por partes, conforme al flujo de la compañía, quiere decir que fueron recursos que ya fueron egresados y que fue entregado a terceros. “Por eso es importante que la Fiscalía indague y conozca a quién se entregó y cuándo se lo hizo”.

“Hay que investigar a todos aquellos que taparon el asunto por mí denunciado, comenzando por el expresidente Rafael Correa porque yo tengo los documentos. Cuando la Fiscalía me llame yo les iré a dejar el original de la carta en donde hago una relación de los hechos y en donde le doy toda esta información, 4 años atrás, a Correa”, dijo.

A su criterio, por haber entregado estos documentos y por haberlos difundido, fue objeto de una persecución “inclemente”. “Hubo amenazas de Jorge Glas de que me van a enjuiciar y me retaba a que pruebe lo que estaba diciendo. Pues resulta que el tiempo me dio la razón 4 años más tarde y espero que, en esta ocasión, por lo menos me llamen a declarar”.

“Hoy publicaré, nuevamente, el texto de un cuadro que yo preparé en donde hay un error de traducción porque la persona que recibe esta información le dijeron Islas Marshall. Esta persona, que no domina el inglés escuchó Mazor y puso eso, pero de buena voluntad. De eso se agarraron los delincuentes del correísmo para decir que me había inventado esas islas. No es así, lo que pasa es que fue un error de la persona que tomó nota de la información que le fue proporcionada de manera telefónica”, detalló.

Según Páez, esa conversación fue larga y se revelaron nombres, números e información que coincide al 100% con lo dicho por Topic en su misiva. Por ello, reiteró que se hará cargo de comparar las cantidades y el beneficiario del que se habla en la carta. “Eso va a servir de indicio para que la Fiscalía pueda llevar adelante la información”.

“Cuando ellos me llamen yo iré. Es más, creo que ellos ya deberían darme un escritorio en la Fiscalía, si todas las semanas voy, sin tener un cargo público, voy porque sigo contribuyendo con la transparencia del país”, ironizó el también excandidato vicepresidencial por CREO.

Hace 4 años, el entonces vicepresidente Jorge Glas Espinel rechazó las declaraciones del Páez, según las cuales existirían transferencias bancarias por USD $22,8 millones a favor de dos personas allegadas al segundo mandatario. “No voy a permitir que nadie ponga sombra sobre mi nombre”, advirtió en el enlace sabatino.

En una carta enviada al presidente Rafael Correa el 1 de enero pasado, Páez indicó que recibió documentación anónima en la que se deja evidencia de transferencias por USD $17,4 millones desde el banco HBSC, de Hong Kong, en la cuenta de un paraíso fiscal denominado Islas Masor y otros depósitos que suman USD $5,4 millones en los bancos panameños HBSC, Basini y AustroBank.

