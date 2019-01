Corte Constitucional es escogida por Comisión Calificadora, "No precísamente por concurso transparente", advierte Ana Abril (AUDIO)

Audio Enero 16- Ana Abril



Aseguró que la alta discrecionalidad ha generado dudas de cómo fueron escogidos los primeros lugares en este proceso La postulante a la Corte Constitucional, Ana Abril, en una entrevista con Ecuadorinmediato, aseguró que el proceso de selección delos nuevos jueves para esta entidad no ha sido transparentes. "Esta Corte Constitucional es escogida por la Comisión Calificadora. No por un concurso transparente".

“Lo que yo he manifestado, lo he sostenido y ratifico ahora es que el concurso no fue ni transparente, ni justo. No fue transparente porque nunca se subieron a la página del Consejo de Participación los documentos habilitantes, aquellos que respaldan las calificaciones para cada uno de los postulantes”. Comentó que esto nunca se había visto antes.

“Antes cada uno tenía la posibilidad de apreciar porque uno tiene esta nota y porque los otros candidatos tienen otras calificaciones. Usted podía ver que cursos han realizado las distintas personas, que cargos ha desempeñado. Si no tenemos la publicidad para esos documentos quiere decir que no hay transparencia”.

Mencionó que sin la publicación de estas calificaciones existe el cuestionamiento de cómo se entregaron los puntos. “Estos reclamos las hemos venido haciendo algunos postulantes a partir de las publicaciones de las notas”. Aseguró que lo concursantes no conocieron como fueron calificados los méritos.

“Nuca nos hicieron conocer esto y eso siempre se lo notifica antes de ingresar a la fase de preguntas o exámenes. Esto no se dio realmente”. Asimismo aseguró que hubo una “altísima discrecionalidad en el proceso. En el conjunto prácticamente quienes decidieron, sin tener reglas claras, sin que todos podamos apreciar cómo se asignaron los puntos, es la Comisión Calificadora”.

“Por eso hemos venido diciendo, que está bien que tengan ya nueve calificados, pero que le digan la verdad al país y que esta designación no es fruto de un concurso, ni una calificación de méritos, sino que es fruto de la decisión de la Comisión Calificadora”. Recordó que la doctora Amanda Páez, renunció a este organismo diciendo que no podía hacerse responsable de este proceso.

Comentó que la excomisionada entregó un documento donde incluye “mil razones para salir del cargo”. “Las acusaciones son fuertes. Ese documento es una muestra de valentía y decisión. Esta hablando de las calificaciones, pliegos de preguntas, de la altísima discrecionalidad y llega a decir que no estuvo de acuerdo que se asignen injustificadamente puntos a ciertos postulantes y que se quiten puntos a ciertos candidatos”.

“Ahora la ciudadanía dirá si a este proceso se le puede calificar de transparente y menos de concurso justo. Si es que hay la decisión de posesionar a las personas pues ya está pero díganle al país que no es fruto de un concurso sino de la decisión de la Comisión”.

Abril, a su apreciación personal, comentó que se han hecho aseveraciones infundadas sobre los nueve candidatos que podrían llegar a la Corte Constitucional. “Se han dicho que seis de ellos tiene PHD y que 3 tienen maestría. Eso no es cierto, porque hay una persona que no tiene este título”.

“Será que la aseveración per se puede ser creíble sin que se presenten documentos, a mi criterio no. Peor todavía si se toma en cuenta lo que dice la doctora Páez. Textualmente habla acerca de lo que significa esa subida y bajada de puntos. No se puede sostener solamente por la aseveración que es el mejor concurso”.

Aseguró que si quieren comparar esta nueva Corte con las anteriores eso será “problema de cada uno”. “Pero en este concurso no hubo transparencia. Nosotros nunca supimos los documentos que sirven de base”.

Sobre la renuncia de la doctora Páez, Abril, afirmó que la excomisionada debe dar las explicaciones de sus documentos. “Pero para mí lo que dice es decisivo. Ella dice exactamente que sus imputaciones no solo fueron en el caso de la candidatura de Enrique Herrería Bonet. Esto no fue solamente en este caso sino también al momento de la calificación al fin de que no se sobrevalore la trayectoria profesional y no se disminuya como fue el caso de algunos candidatos, esto es lo que dijo la exmiembro de la Comisión Calificadora”.

Abril aseguró que Páez denunció que habría una posible fuga de información en los proceso de valorización. “Esto es lo grave. Entonces que expliquen estos puntos concretos que exhiban los títulos que sirvieron para la calificación de cada uno de los postulantes”. Comentó que es algo evidente, hay personas con 30 años de experiencia que tienen menos puntos que aquellas personas que tienen 12 o 15 años de experiencia.

“Hay personas que con PHD tienen menos calificación que lo que tiene solamente una especialización en arbitraje y mediación. La única forma de que en realidad esto se transparente es a través de la publicidad y esto lo dice la Ley de Transparencia. Si no se quiere mostrar, ni explicar cómo se preponderó cada uno de los puntos entonces quiere decir que no se quiere llegar a esto”.

Aseguró que hay otro informe adicional en este caso respecto al número de preguntas de la prueba oral. “Hay personas que tienen solamente nueve preguntas, seis de las cuales dice son de opinión. Hay postulantes que recibieron 10 preguntas y de esas cinco son de opinión personal. Sin embargo, hay otros candidatos que tiene hasta 38 preguntas. ¿Cómo se puede decir que hay igualdad en la calificación?”.

Aquí se violó el derecho a la igualdad formal, “si esto no lo quieren reconocer eso es problema de cada uno pero estas denuncias ya no solamente es mi voz sino de varias fuentes. Ya se va generalizando el criterio de que efectivamente esto no fue transparente”.

Abril hizo un llamado a los medios de comunicación para que acompañen a este proceso. “Resulta que cuando yo hago estas observaciones todo el mundo se asusta. Yo sí quisiera decir que ya es hora que se haga un acompañamiento a quienes queremos que se transparente este concurso”.

Abril expuso su hoja de vida a escrutinio público. “Yo tengo 36 años de ejercicio profesional, yo fui magistrada de la República y yo quisiera que se compare con cualquiera de los otros postulantes para saber porque yo tengo 32 sobre 50 y hay personas que tienen mejores notas sin tener el número de años, cargos, ni experiencia”.

Recordó que en este momento, procesalmente, ya no es la instancia para pedir puntos. “Me quedé con 49 puntos y después vi que me pusieron 50,5 pero esto no fue reconocido. Con este tipo de acciones se demuestra lo que dice la doctora Páez, que fue un corre, corre por parte de la Comisión para ver como hacían para que coincidan las notas. Sí hubo contradicciones”, finalizó. (BGV)

