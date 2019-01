José Serrano y Fausto Valdiviezo Jr. no se presentaron a rendir su versión

"Si las personas que son llamadas no acuden, me veré en la necesidad de pedir el auxilio de la fuerza pública", afirmó el fiscal del caso Este jueves 17 de enero estaba previsto para las 08h00 que el exministro del Interior y actual asambleísta, José Serrano, rinda su versión dentro del proceso de investigación de la muerte del periodista Fausto Valdiviezo. Sin embargo, la diligencia no se realizó debido a la ausencia del funcionario. El hijo de Valdiviezo tampoco rindió su versión.