"Para el CNE todavía no existimos", lamenta candidato a CPCCS con discapacidad (AUDIO)

Postulante presentó una petición para que se tome en cuenta a grupo de personas de atención prioritaria pero fue negada, espera que esta omisión sea corregida hasta antes de las elecciones Carlos Espinoza, postulante al Consejo de Participación Ciudadana definitivo, cuestionó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no haya tomado en cuenta a personas de Atención prioritaria en el proceso para elegir al nuevo Consejo de Participación Ciudadana. "Yo pregunté que paso con este grupo de ciudadanos porque solo dividieron las papeletas en hombres, mujeres y grupos históricamente excluidos. ¿Qué paso con las personas de atención prioritaria, por ejemplo, personas con discapacidad, los adultos mayores, o resulta que para el CNE todavía no existimos".

Mencionó que no ha visto problemas en el trabajo CNE, “yo no veo ninguno, yo veo con esperanza y con fe que los ecuatorianos tenemos, por primera vez, la posibilidad de votar por profesionales ajenos a partidos políticos. Nosotros hemos decidido salir de nuestro ambiente y presentar nuestras postulaciones”.

Espinoza viene del campo académico, “trabajando más de 25 años en formación y creación de instituciones. Ahora he tomado el paso de estructurar un Consejo de Participación que atienda las necesidades de los ecuatorianos y que sea el articulador real para poder conversar con los otros poderes del Estado”.

Espinoza se mostró a favor de que el CNE haya decidido realizar la campaña de los 43 candidatos. “El organismo de control ha marcado muy bien la diferencia entre ambos procesos. El tratar de encapsular a los 43 candidatos que sean tratados por la entidad da un mensaje claro que nosotros no somos afines a partidos políticos, ni pertenecemos a estos, no vamos a manejar presupuestos para campaña”.

“Los partidos tienen su normativa. El CNE de manera muy inteligente está tratando de diferenciar ambos procesos”. Espinoza aseguró que no cree que sea posible que en la campaña se llegue “a conocer a los candidatos por completo”.

“No es muy difícil poder leer y saber que han hecho esos candidatos en su vida. Yo he dedicado mis treinta años de vida profesional a educar, crear instituciones y fundaciones. Es necesario ver la hoja de vida de los candidatos y le corresponde al CNE poderlo divulgar de manera adecuada para tener esa visibilizarían”.

“Tenemos un Presidente de la República que tiene una discapacidad y el CNE teniendo que respetar esas proporcionalidades no lo hizo en su momento. Yo espero que esa omisión se corrija antes de que se dé la campaña y las elecciones para que exista esta distinción como se marca en la Constitución y la ley”.

Espinoza comentó que envió una petición para que se haga esta distinción pero fue negada. “Yo le sigo preguntando al CNE esta decisión, yo voy a participar en estas elecciones, pero yo también conozco lo que es la barrera de la discapacidad. Si me llama la atención que hoy me diga el CNE que vamos a construir un Ecuador diferente y esa omisión pueda hacer que las normativas que respeten a los grupos de mayor vulnerabilidad no se considere en la sociedad ecuatoriana”.

“Hay que trabajar en la proporcionalidad”. Aseguró que la Constitución garantiza la participación política de las personas con discapacidad. “Esas omisiones las ha hecho el CNE y estoy seguro que lo van a corregir”.

Espinoza afirmó que se ha ido construyendo una nueva sociedad ecuatoriana desde la aprobación de la nueva Constitución. Afirmó que de llegar al cargo es necesario realizar un estudio a profundidad de toda la situación normativa del país.

“Lo que hay que corregir lo tendremos que hacer”. Indicó que uno de sus objetivos es llevar la academia al Consejo de Participación.

Espinoza aseguró que sí es necesario tener un Consejo de Participación Ciudadana, “la voz del ciudadano es la herramienta vital para la democracia. Esto es vital si hoy esa vzo puede ser materializada. Es imprescindible para sostener la democracia, diversidad y las transformaciones sociales”. (BGV)

