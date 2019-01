Prefecto Baroja desmiente que haya existido desvío de fondos en proyecto Manduriacu

Aseguró que Gobierno Provincial solo realizó los estudios del proyecto Prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, se refirió al informe enviado por parte del Conejo Participación Ciudadana Transitorio sobre irregularidades del Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu donde aparentemente estaría imputado. El funcionario desmintió estas aseveraciones y explicó que la Gobernación Provincial sólo se hizo cargo de los estudios de este proyecto y no de su construcción

Comentó que la propuesta de esta obra nació de la necesidad, años atrás, de generar proyectos que evitaran los apagones. “Mientras había estiaje en el oriente se buscaba que otros proyectos puedan evitar que la ciudadanía se quede sin electricidad. Nosotros presentamos al presidente de ese momento 11 proyectos y al final quedaron siete, uno de ellos Manduriacu”.

Comentó que una cosa es el tema de los estudios y otra muy diferente es la construcción de este proyecto. “Nosotros con Hidroequinoccio trabajamos en el tema de los estudios”. Asimismo recordó que años atrás se decidió que este tipo de proyectos sean realizados por el Gobierno Central y no de los Gobierno Autónomos Descentralizados.

Aseguró que el contrato que se firmó para que realicen los estudios de la obra fue de cerca de USD$ 11 millones. “Que eran dos proyectos en uno: Chiriapi y Manduriacu. Por problemas geográficos se determinó por mutuo acuerdo que ya no se realizara el primero. Después del acuerdo ministerial nos obligaron que entreguemos todo lo realizado, aún no se terminaban las investigaciones, para que se maneje directamente desde la CELEC”.

“Sin embargo, el ministro de ese entonces nos pidió que nosotros siguiéramos trabajando el tema por lo adelantado del proceso. Esto tengo que asegurarlo, CELEC contrató el proyecto Manduriacu con estudios preliminares como dice el informe realizado por la Contraloría”.

Baroja aseguró que entregaron los estudios definitivos nueve meses después de la firma del contrato. “Esto es una falla de CELEC que Contraloría ya denunció”.

Asimismo se refirió a las investigaciones realizadas por Contraloría que determino que hubo un doble pago por parte del Consejo Provincial del Pichincha a la empresa Camisnosca. “Nosotros apenas conocimos esto empezamos todos los procesos para poder recuperar ese dinero que fue entregado a la empresa y cumplimos con las observaciones enviadas por parte del Estado”.

Baroja aseguró que no es justo lo que fue presentado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. “Aquí están enlodando mi nombre. Yo no tuve nada que ver con la construcción de estas obras. Sí con los estudios y las observaciones del análisis de la Contraloría las he cumplido”.

“El Consejo de Participación está hablando de un desvío de fondos sobre la construcción de vías, cuando el Consejo Provincial no tiene nada que ver con este tipo de acciones. Sí con los estudios”. Explicó que el Gobierno Provincial junto con Hidroequinoccio empezó a hacer una vía que llegue hasta el proyecto Manduriacu, tras un acuerdo con CELEC, sin embargo, por problemas de lluvias no pudo terminarlo y decidieron finalizar el contrato.

“Esto se sigue tramitando, pero llama la atención que cuando estamos en pleno proceso de arreglo el Consejo de Participación Transitorio emita un informe con presuntos delitos. Si hay un convenio entre dos entidades públicas, ¿Dónde está el desvío?”.

“Hablan como si fuera un desvío de fondos hacia otras obras cuando nosotros sì hicimos la construcción de 10km de la vía”. Baroja cuestionó que no se haya continuado con la obra.

Aseguró que hay un pronunciamiento de Contraloría. “En este informe nos dijeron que llegáramos a un acuerdo y eso es lo que hemos estado haciendo. La vía le pertenece a la CELEC que quedó sin construirse, USD$ 800 mil dólares botados”. El Prefecto de Pichincha acusó que este tema ha renacido sin prolijidad.

“En este informe se está afirmando, no es que se presume que exista un delito”. Baroja comentó que el proyecto Manduriacu tenía problemas de trabajo. “Este es uno de proyectos que no tiene muchos problemas. Pero no trabaja al 100%. Esto le corresponde única y exclusivamente a la CELEC”, finalizó. (BGV)

Fuente: Platinum/ Ecxuadorinmediato