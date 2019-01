Abogado de Julian Assange advierte vulneración a sus derechos por falta de notificación sobre interrogatorio a diplomáticos ecuatorianos (AUDIO)

Audio Enero 18 - Carlos Poveda



El abogado del fundador de WikiLeaks informó que enviaron un escrito a las autoridades judiciales para que se les haga conocer de este proceso y su cliente pueda defenderse Según el portal WikiLeaks y otras fuentes consultadas por este medio, desde este viernes, investigadores estadounidenses interrogan a seis exdiplomáticos y al personal en la Embajada de Ecuador en Londres después de la publicación del diario británico "The Guardian" sobre supuestas reuniones de entre Julian Assange y Paul Manafort. Carlos Poveda, abogado del fundador de WikiLeaks, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, advirtió "nuevas vulneraciones" a los derechos humanos de su defendido al no haber sido notificado sobre estas diligencias.

“De manera formal, no hemos sido notificados de ningún tipo de diligencia. Nos enteramos de ellas a través de los medios de comunicación, por lo que hoy hemos interpuesto un escrito indicando que nos notifiquen también a nosotros y que nos permitan revisar el expediente, que es de cooperación judicial”, explicó.

Detalló además, que ésta acción se da por una petición de Estados Unidos para que se recepten estas declaraciones, a través de la cooperación eficaz con la Fiscalía de Ecuador. Indicó que si ésta es una posible investigación sobre una supuesta reunión entre Manafort y Assange, “se están equivocando” porque nunca sucedió.

“Esta es una publicación que se dio en The Guardian, pero que nunca fue verificada. Inclusive, en las mismas fuentes de ese medio, había una cierta duda con respecto a la veracidad de estos hechos. Pero no hemos sido notificados y esta es una indagación contra el señor Assange y no nos están dando la posibilidad de escuchar a qué se refieren dichas declaraciones”, mencionó.

Poveda aclaró que la cooperación judicial es un mecanismo de investigación, es decir, es una facilidad que se dan entre Estados, sin embargo, estas acciones se central alrededor de una persona que goza de asilo. “Evidentemente, instrumentos internacionales prohíben que una persona asilada se le inicien procesos penales por su condición de asilada”.

“Eso fue lo que nosotros recalcamos y manifestamos que cualquier investigación debía realizarse previa información del señor Assange. Si es que él está siendo investigado por autoridades de Estados Unidos y los declarantes están en territorio ecuatoriano, lo mínimo que pudo haberse hecho es notificar a Julián Assange para que pudiéramos estar presentes en las declaraciones y ver de qué se trata, a qué se refieren los hechos y qué contienen estas diligencias”, manifestó.

Lamentó que las autoridades ecuatorianas hayan emplazado a la defensa del fundador de WiliLeaks, que demuestre que Estados Unidos formuló cargos, cosa que está siendo probada con el interrogatorio anunciado. “El mismo Estado ecuatoriano está dando facilidades, sin ningún tipo de reproche porque, primero deberían haber analizado la procedencia o no de este accionar porque es una persona asilada”.

“Sin embargo, ya aperturaron este proceso, por lo que lo mínimo que debieron haber hecho es darle el derecho a la defensa para que se puedan escuchar las diferentes declaraciones. Eso se suma a la constante vulneración de los derechos fundamentales y que siguen conculcándose”, indicó.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com