ECUADOR: AL FIN... ¡PRIVATIZARON LA CORRUPCIÓN!

ECUADOR: AL FIN… ¡PRIVATIZARON LA CORRUPCCIÓN!

En la nación siempre ha definido a la corrupción como el mal del sector público, inculpando siempre a sus funcionarios y empleados como los promotores del delito. Más, lo que ha ocurrido esta semana pone de manifiesto una verdad amarga: la corrupción es pura y totalmente del sector privado, de allí salen los grandes negociados, los más altos sobornos y las peores afectaciones al Estado, lo que no ha querido ser aceptado en el país en donde no hay una sola empresa sancionada ni un grupo económico poderoso castigado. Todo hasta que en estos días entre gobierno y empresarios sacaron a relucir sus “acuerdos” para garantizar la impunidad de quienes han sido corruptos y corruptores.

La tercera semana de enero de 2019 inició con un espectáculo bufo, indigno de ser mirado por la nación, pero que se nos sometió a verlo por parte del gobierno nacional. A primera hora del lunes 14 llamaron con prisa a la prensa a que acuda al palacio de Carondelet ya que había un “anuncio importantísimo”. Con mucha pompa, el secretario vocero Juan S. Roldán, la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Diana Salazar y, el abogado Iván Granda Subsecretario General de Acción Política de la Presidencia de la República, (así de largo e importante es el cargo) anunciaron que se había logrado recuperar un monto de US$ 13´500.000 –Trece millones, quinientos mil dólares, los que habían sido prometidos a devolver por parte del empresario privado, propietario de Telconet, Tomislav Topic.





La tal recuperación consistía en una especie de “acuerdo de compromiso” al que habrían llegado la presidencia, el gobierno, o algún funcionario de estado con el mencionado señor Topic, luego de arduas negociaciones entre la UAFE y su directora Diana Salazar, quien dio a conocer un informe de seguimiento de las cuentas del empresario. En medio de exclamaciones de júbilo Juan S. Roldán proclamó que ahí estaba la primera victoria del gobierno de Lenin Moreno para retorno de los dineros de la corrupción –aunque sea en cómodas cuotas- y resaltó que el mandatario sabrá disponer de tales fondos para lo que él considere conveniente. La parte insultante del tema la puso el atarantado subsecretario Iván Granda, quien en forma agresiva proclamó que al fin se habían encontrado las pruebas contra el correismo, y culpó de manera poco responsable a personas y nombres diciendo: “aparentemente el parentesco de Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glas, fue fundamental en este aparente acto de corrupción” al tiempo de reconocer que hace dos años, Tomislav Topic entregó ya $ 2,5 millones pero por otro caso de lavado de activos. Esa fue “su” verdad, la del gobierno.

Pronto, prontísimo, la gran prensa corrió a titular la “gran” noticia de la recuperación de dineros de la corrupción del gobierno anterior y, los noticieros televisivos se hicieron eco de lo dicho por el régimen, sin buscar la otra parte de la verdad, actuando en forma poco ética y nada profesional.

No pasaron minutos para que la nación sepa una versión distinta al revelarse la carta del propio Topic en la que daba a conocer detalles inauditos. "Nuestra empresa ha recibido dineros, (hace 7 años atrás) de los que recién ahora tenemos conocimiento pueden tener origen ilícito, (Por depósitos de la cuenta de la empresa Glorhy Internacional, relacionadas con Telconet por el negocio del cable submarino) por lo que nos comprometemos, como prueba de nuestra buena fe, a consignar dichos valores, en la cuenta Inmobiliar, o a la que ustedes indiquen", suscribe Topic en el documento con fecha 10 de enero del 2019. Añadiendo que para cumplir con la referida consignación, “la realizaremos de acuerno a nuestro flujo de caja”.

Esto bastaba para echar por tierra la versión de la tal recuperación que exaltaba el régimen. Sobre todo porque era una especie de acto voluntario del empresario Topic Granados y su hijo, para con el estado ecuatoriano. Súmese la ironía con la que trata el tema al señalarse que recién, tras siete años, se enteraba que le habían depositado dineros corruptos y que, presumiendo lo ilícito del tema, va consignar tales valores en cuotas que sean pagadas de acuerdo a como le vaya entrando dinero en su negocio como flujo de caja. Saltaron de inmediato las preguntas: ¿Por qué Tomislav Topic devuelve al estado dineros de su negocio privado si no ha cometido ningún delito?; ¿Qué empresas privadas, nacionales, internacionales y la banca se hallan envueltas en este presunto ilícito? Es más, ¿Qué tipo de negociación ha llevado adelante el gobierno –por su lado- si ya Topic ha devuelto 2 millones anteriormente?, ¿A qué acuerdo de pago llegó el gobierno con Topic antes y cuál es el que ahora tiene? No. Nadie hizo esas preguntas, y nadie las ha respondido hasta ahora.

Más, como el show debe continuar, a día seguido, el impulsivo Subsecretario General de la Acción Política de la Presidencia de la República, Iván Granda, concurrió raudo a la Fiscalía General del Estado para entregar esta denuncia, de la que no se conoce con precisión de qué se trataba o a quien denunciaba, y ratificar el acuerdo de devolución de Topic con el gobierno nacional. Con lo que se encontró fue con el reclamo de la Fiscal General (e) Ruth Palacio, porque ella no tenía conocimiento de ningún acuerdo con Topic, considerando más bien a esto como una nueva acción de grotesca intromisión por parte del gobierno de Moreno Garcés en esa entidad de justicia (que ya lo hizo en agosto de 2017 con el caso de Pareja Yanuzelli). Es más, Palacios aclaró que Topic tiene dos investigaciones penales en su despacho, y que el empresario no ha informado de estas acciones con la UAFE, de manera que no se reconocerá ningún tipo de acuerdo al que se haya llegado de ese lado y; si hay devolución de dineros esto debe ser considerado como reparación, pero no como cooperación eficaz. Granda salió humillado de la Fiscalía, porque se les cayó la proclamada devolución de dineros con las que acusó violentamente al gobierno anterior.

Lo que puede ser considerado un burdo montaje se cayó aparatosamente cuando el gobierno, por medio de su vocero Juan S. Roldán salió a desconocer lo hasta aquí actuado, anunciado que “No se tenía ningún acuerdo con Topic”. El tema afectó directamente a la doctora Diana Salazar como Directora de la UAFE, y a quien al parecer se la quiso exhibir triunfante previo a la elección de Fiscal, a la que está de candidata. Que su “jefe de campaña” ahora desconozca lo actuado por ella no hizo sino afectarla seriamente en sus ambiciones personales, dejándola mal parada por el caso Topic.

A esas alturas la versión de la recuperación de dineros de la corrupción se iba haciendo trizas, hasta que salió la intervención del presidente Lenin Moreno la noche del miércoles 16 para informar que se procedía a destinar los dineros de Topic en favor de los jubilados y sus pensiones, volviendo a acusar al gobierno anterior de Correa por el tema y amenazar de soslayo a la Fiscal por no haber acogido su versión de la recuperación. Muchos acogieron jubilosos el anuncio pero nadie se preguntó ¿Puede el presidente de la nación disponer de los dineros de la presunta corrupción a su debida voluntad? Es más, ¿Si ingresa ese dinero, a que entidad lo hará y, si está normado en la ley que el mandatario tome valores ingresados al tesoro nacional para su libre albedrío? No, no se midieron consecuencias con el anuncio y menos favorece a la imagen del régimen el que se estén repartiendo dineros que aún no entran al erario nacional y sin un sentido de la legalidad, así sea en cómodas cuotas de flujo de caja. Otro mal paso.

Entonces, saltaron a la palestra otros actores que reclamaban su papel en el escándalo armado. Así, el político Andrés Páez pidió ser reconocido como el autor de la denuncia y la investigación sobre el tema, poniendo como antecedente el haber dado a conocer los depósitos de Topic y Rivera en las confundidas islas “mazor”. El activista Fernando Villavicencio proclamó su responsabilidad al habérselas jugado sobre el tema contra el propio Topic, dando a conocer nombres de intermediarios en el negocio como el fallecido político socialcristiano José Alvear Icaza. El periodista colombiano Jorge Gonzales, expone su confusión con el papel jugado por el abogado de Odebrecht, el socialcristiano Carlos “Charlie” Pareja Cordero, hoy prófugo refugiado en Perú Y, como no podía faltarle drama pasional al caso la ex esposa de Topic, Tamara Verduga, pidió la prisión de este porque se sentía afectada por esta entrega de dineros, que ella sabía desde hace años que existían y se atreve a acusar que eran de la corrupción por los negocios entre su consorte y Rivera, por lo que presume que le tocaba una parte que hoy reclama. Es demencial tratar de entender todo esto, en especial lo de la señora Verduga, ya que está asumiendo el papel de cómplice en el tema y por culpa propia.

De todo esto se desprende una amarga verdad. La corrupción en Ecuador es del sector privado, que actúa como corruto y corruptor. Es más, siempre ha quedado impune pese a ser denunciado públicamente. Si no es cierto lo que digo solo es cuestión de ver como en el Caso Odebrecht la empresa privada brasileña que actúa como la santa matrona de la corrupción no es enjuiciada en el país, no hay ni una sola acusación en su contra. El caso de la Refinería de Esmeraldas y sus sobreprecios no tiene ni una sola empresa causante de los perjuicios que sea indiciada siquiera, ni una constructora, ni una fiscalizadora, no hay. Los socios y negocios de los inculpados Alex Bravo, Pareja Yanuzelli y demás no son perseguidos, El denunciado escándalo de sobornos con lista de prominentes empresarios por el caso Daule Peripa no tiene a nadie enjuiciado; y siendo Odebrecht nuevamente señalada no se persigue a nadie de sus abogados ecuatorianos, a los intermediarios. El denunciado caso de Sinohydro y los presuntos pagos a los lobistas que encargan muebles en la residencia del futuro presidente no tiene ninguna investigación. Lo más putrefacto de la corrupción es el caso de los cobros indebidos por parte de GEA y que involucra en lo corrupto al actual gobierno es más bien protegido y silenciado. Los contratos petroleros con jugosas comisiones y sobreprecios están en manos privadas, pero no hay ni una sola acusación, los depósitos de altas cantidades de dinero que son “equivocados” en cuentas externas a políticos iracundos no son dignas de seguimiento, ni escarbar siquiera se le ocurre a la UAFE. No, aquí la corrupción es privada, privada total, pero está amparada y protegida por el buen nombre, en un acto impúdico de impunidad total.

Ahora bien, si todo esto lo hicieron por perseguir al gobierno anterior, el nuevo fracaso del régimen dio muestras de que la saturación con las inculpaciones permanentes de acusar a Correa se está agotando, y eso se denota en los esfuerzos que se hacen para proteger al Contralor Céli que resulta “utilitario de todo gobierno” según definición de Jorge Rodríguez, presidente de la autodenominada comisión de corrupción. O el nombramiento de un personaje de rostro caballuno, que tiene fama de conjuez por haber devuelto bienes a los narcotraficantes, para que vaya de embajador a Bélgica a cumplir como misión la persecución y venganza. Es más, su designación es parte de la cuota política diplomática que le corresponde al “lindo canal” por los servicios prestados al actual gobierno, ya se verá el ridículo que desempeñe, todo porque este personaje se siente embajador por herencia y no entiende el dicho popular que “no se heredan los talentos sino las taras”

Con todo lo dicho, hecho o reclamado queda en claro que aquí en la nación “La Corrupción es privada” y con este montaje burdo el gobierno Al fin logró privatizar a la corrupción. Lo digo porque el régimen reconoce que se sienta a negociar con los inculpados, acuerda con los que tienen negocios privados señalados de corrupción y con los que hacen negociaciones desde sus empresas para afectar los intereses del estado ecuatoriano. Es más, se logran acuerdos privados fuera del ámbito de la ley y la justicia y se trata de justificarlo todo. El sueño de privatizar el estado se le está cumpliendo y empezaron por donde debían Han privatizado la corrupción, de la que son parte como autores, cómplices, encubridores o promotores de la impunidad, por acción o por omisión. Mal vamos País, mal vamos. (FHA)

Dr. Francisco Herrera Araúz

Ecuamex Agencia productora de contenidos editoriales para @ecuadorinmediato.com 2018

Fuente fotos Archivo Ecuadorinmediato /Twiiter)