No existe relación de Topic, Rivera y Glas con Glory International, confirma Gobierno de China (DOCUMENTOS)

La embajada del país asiático en Ecuador respondió a pedido de una asistencia penal internacional Yin Haiyong y Tong Jiangchuan no conocen a Ricardo Genaro Rivera Arauz, Jose Alvear, Topic Feraud Tomislav, Topic Granados Marion; han escuchado de Jorge David Glas Espinel, no conocen de la empresa CABLE ANDINO S.A.. Yin Haiyong, viajó varias veces a Ecuador, su contacto fue PAPA. Tong Jiangchuan viajo varias veces a Ecuador, no tuvo persona de contacto.