"Ni una menos", exclaman centenas de personas en Quito

"Con nuestras muertas no, promover el odio no", gritan en Quito y varias ciudades del Ecuador "Señor, señora no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente", es la consigna que decenas de personas en Quito exclaman en rechazo a la violencia de las mujeres, luego de los casos de Martha y Diana, "victimas del machismo". Ni una Menos", es el pedido de varios colectivos que participan de la movilización, así como exigen las garantías institucionales para que las mujeres no vivan con el temor constante de ser agredidas.