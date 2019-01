Tras remover a funcionarios del jerárquico superior, el nuevo Director de ARCOTEL denunció amenazas en su contra

Responsabilizó al ministro Guillermo León y al Presidente Lenín Moreno de su seguridad Juan Carlos Martínez, director ejecutivo encargado de la Agencia de Control y Regulación de la Comunicación (ARCOTEL), removió a todos los funcionarios de la institución en el nivel jerárquico superior y a asesores. Según el nuevo funcionario, los puestos serán ocupados por servidores de carrera que ayuden a sacar adelante los retos inmediatos. Asimismo, denunció haber recibido amenazas por su labor y responsabilizó al ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, y al Presidente Lenín Moreno por su seguridad.

“Por primera vez, la ARCOTEL no será cómplice ni encubridora de la corrupción en el sector. Muy probablemente me cueste hasta mi cargo, he recibido situaciones de amenazas, así que le responsabilizo, a usted señor Ministro y al Presidente de la República si algo me llega a pasar a mí. Yo estoy aquí por los honestos y soy honesto”, dijo.

Uno de los primeros retos es la revisión de la concesión de frecuencias y de los 221 títulos habilitantes otorgados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017.

Martínez puntualizó que, desde el Agencia, se solicita a la Contraloría que se obligue al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (CORDICOM) a que cumpla con las recomendaciones realizadas en el Examen Especial No DNA4- 0025- 2018.

También que se disponga al equipo de auditoría, que revisó el concurso de Frecuencias de Radio y Televisión, entregar la información necesaria para que la ARCOTEL " pueda llevar adelante, con diligencia, las recomendaciones efectuadas por la misma Contraloría".

Finalmente, el nuevo director ejecutivo hizo un llamado a la calma a los concesionarios de títulos habilitantes, mientras dura el proceso de revisión de frecuencias.

"Esta no es una cacería de brujas. Nos sumamos al clamor ciudadano de un Ecuador sin corrupción ni impunidad. Quienes hayan obtenido sus frecuencias de manera legítima no tienen nada que temer", concluyó

Fuentes: Teleamazonas – La Hora

