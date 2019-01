"Los grandes partidos políticos no rendirán cuentas a nadie", advierte candidato al CPCCS por falta monitoreo de publicidad electoral (AUDIO)

Audio Enero 22 - Teddy Tama



Además, el abogado Teddy Tama reclamó al CNE las "restricciones" que se les ha impuesto para no realizar campaña y para que los resultados del 24 de marzo referentes al Consejo, se conozcan al final Teddy Tama, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, reveló varias "restricciones" e "irregularidades" en cuanto al proceso que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE) para los comicios del 24 de marzo. Entre sus reclamos, el abogado advirtió que, a falta de un monitoreo de publicidad electoral, "los grandes partidos políticos no rendirán cuentas a nadie".

“La ciudadanía está impávida, sin saber qué es lo que hace el CNE. Muchos temas siguen sin decisión y no sé si es a propósito o descuido, pero ambas cosas son corrupción porque el funcionario público está obligado a hacer cosas y si no las hace, hasta por omisión hay responsabilidades”, comentó.

En cuanto a la comunicación a la ciudadanía para que conozca qué es el CPCCS y por qué se lo elegirá de la forma en la que se lo realizará el 24 de marzo, es una de las falencias que ha sentido. “La gente está completamente perdida, nadie sabe cómo es, de qué se trata y, encima, el CNE nos dice que no podemos hacer campaña. Estamos restringidos, estamos amarrados de pies y manos”.

El abogado lamentó que, pese a la insistencia que han tenido en este tema, no haya respuesta por parte del organismo electoral. “El 4 de enero del 2019 se sortearon los espacios para los candidatos y todos estuvimos allí y el clamor fue que haya reglas claras, pero seguimos sin respuestas y hay muchas cosas que aclarar”.

Recordó además, que el 26 de diciembre del 2018 presentaron una petición dirigida a Diana Atamaint, presidenta del CNE, para que tome en consideración lo que establece el Código de la Democracia en su artículo 124, 99; así como la Ley Orgánica reformatoria de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, en referencia a la consulta popular del 4 de febrero del 2018.

“Allí se dice que primero se tiene que elegir lo que es nacional por la importancia de las cosas, es decir, el CPCCS. Después sería por las Prefecturas, las Alcaldías y las Juntas Parroquiales, ese es el orden de las cosas: nacional, provincial, cantonal y parroquial. Por eso es que les pedimos que den las directrices precisas a las Delegaciones del CNE, para que procedan a dar cumplimiento esto en las Juntas Receptoras del Voto (JRV). Además, que éstas papeletas sean las primeras en escrutarse una vez finalizado el proceso electoral”, mencionó.

Como contestación, dijo el jurista, solo recibió una confirmación sobre su petición, la misma que sería tratada en el Pleno y que, al momento de hacerlo, se le notificará. Por lo que, tras la reunión mantenida en el CNE este 21 de enero, hizo un reclamo a Atamaint acerca del tema, citando una nota del diario El Universo, que recogía sus declaraciones acerca de que los candidatos ganadores del CPCCS, se conocerán al final.

“Esto es contra derecho. Aquí no importan las opiniones personales, es la ley. Ella, como Presidenta del CNE, tiene que cumplir con la ley, tiene que apartarse de posiciones políticas. Cómo y por qué hayan llegado al Consejo Electoral me tiene sin cuidado, ella tiene que obedecer la ley”, exclamó.

A criterio de Tama, no existirá ninguna consulta popular para intentar eliminar al CPCCS. “No va a haber tal cosa. Aquí ya no hay tiempo para un proceso así, ni ningún disparate de esos. Consejo de Participación Ciudadana entrará en vigencia a partir del 24 de marzo e implantaremos la verdadera participación ciudadana y ese será mi compromiso”.

También manifestó su preocupación en cuanto a la contratación del monitoreo de la publicidad electoral debido a que está totalmente retrasado. “Ya no hay tiempo para realizar un control de precampaña. Esto ya es imposible, ninguna empresa firmará un monitoreo de lo que ya sucedió. Tendrán que hacer de lo que viene”.

“Sin embargo, el 29 de noviembre convocaron a un concurso en reversa y el 30 lo dejaron desierto y lo que sucede es que desde ese tiempo para acá, ya no hubo ningún control. Si es que firman el día de mañana algún contrato para, con el SERCOP hacer los trámites necesarios, se necesitan, mínimo, 15 días. Si comenzamos la campaña el 5, el tiempo ya no da. Es decir, los grandes partidos políticos van a estar en sus anchas. Les darán dinero y no tendrán que rendir cuentas a nadie”, criticó.

Hasta el día de hoy, dijo el jurista, no existe ningún contrato, “ni siquiera a dedo”. “Entonces, si es que no hay hasta ahorita, no habrá después de 20 días porque ese es el tiempo del trámite interno para que los contratos tengan validez. Los tiempos ya no dan”, reiteró.

Eso significa, mencionó, que muchas cosas quedarán “impunes” y habrá varios problemas. “El CNE tendrá que responder por esta omisión ante el Consejo de Participación Ciudadana que será elegido el 24 de marzo”.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com