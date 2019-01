"Alcalde de Rumiñahui sí cumplió con obras, queremos seguir mejorando al cantón", insiste Gabriela Subía (AUDIO)

Audio Enero 23- Gabriela Subía



El Plan de trabajo que propone la candidata es la construcción de ejes viales, campañas de educación, proyectos de desarrollo, entre otros. Gabriela Subía, candidata a la alcaldía de Rumiñahui, en entrevista con Ecuadorinmediato, se refirió a las denuncias de otros postulantes al cargo de que el actual alcalde no ha realizado todos los proyectos ofrecidos. "Yo pertenezco al movimiento Rumiñahui en Acción, cuya cabeza es el actual burgomaestre del cantón, y sí hemos cumplido con obras. Debemos mejorar".

La postulante aseguró que su plan de trabajo se centraliza en varios ejes, como por ejemplo, vialidad, inclusión, generación de empleo, ambientales y servicios.

Sobre los temas de movilidad propone la construcción de tres ejes viales que permitan la descongestión de las avenidas principales. “Estos se construirán a la par de nuevos estacionamientos públicos que ayudarán a que el trafico fluya de mejor manera en autopistas como la General Enríquez”.

“Rumiñahui tiene un problema de tránsito y movilidad es en los fines de semana debido a que llegan muchos turistas a nuestro cantón”. Comentó que el primer eje se construirá en San Jorge, al ingreso de la avenida General Enríquez. El segundo será conectado al nuevo eje y se construirla a la altura de Fajardo. El tercero vendrá por Capello que será una parelela a la avenida Mariana de Jesús.

Sobre el tema de recolección de basura, Subía, recordó que Rumiñahui es “un ejemplo para el tema. Somos pioneros en el uso de los ecotachos y este sistema nos ha permitido tener un orden. En Rumiñahui no encuentras fundas de basuras en las esquinas y tampoco encuentras a los recolectores trabajando en el día”.

“Nosotros llevamos estos desechos hacia el Inga, es el sector más cercano al que nosotros podemos enviar la basura”. Asimismo recordó que este precio está incluido en la planilla de luz eléctrica. “En Rumiñahui la mayor parte de la ciudadanía está de acuerdo con el sistema que estamos dando”.

Asimismo aseguró que en este tema se maneja el proyecto de construir un centro de recolección y de separación de desechos. “Esto va ayudar a que los productos sean reciclados e inclusive se pueda producir abono. Esto será entregado a la parroquias rurales impulsando el tema de la agricultura”.

Subía recalcó la importancia de educar a la ciudadanía en varios aspectos, “por eso estamos generando campañas. Yo represento al movimiento Rumiñahui en Acción, partido que tiene de cabeza al actual alcalde. Estamos trabajando sobre una base que ha generado grandes resultados”.

Sobre las denuncias de otros postulantes de que la actual administración no ha cumplido con las obras que habrían propuesto, la candidata, explicó que esto responde a campaña política por parte otros movimientos.

“Las obras que están dentro de nuestras competencias han sido cumplidas y el señor alcalde se ha enfocado en temas de servicios básicos y estructura vial. En lo últimos 14 años es donde hemos visto puentes, vías, alcantarillado, entre otras. Muchos de los candidatos hablan en desconocimiento. Nuestra política no es de ataque”.

Explicó que su partido está compuesto por técnicos que tienen un plan de trabajo fundamentado para este sector. “Estas denuncias pueden responder a ataques pero estamos conscientes que hay proyectos que se han demorado”.

“Hay cosas que no se pudieron concluir como la construcción del hospital público de Rumiñahui pero esto dependió de que el Estado no destinó los recursos para construcción de esta obra. El Municipio puso a disposición un terreno e incluso se hicieron los estudios pero hay cosas que no depende solo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”.

Subía aseguró que ya se inició con el proyecto para la construcción del Centro de Faenamiento. “Esta obra ya está en construcción y ya cuenta con todos los permisos ambientales. La ciudadanía debe sentirse tranquila porque la administración actual ha cumplido, sabemos que debemos mejorar y estamos dispuesto a hacerlo”.

“Que tengan la confianza de poner en las manos de técnicos preparados y que no presenta propuestas demagógicas”. Explicó que el proyecto se retrasó por la demora en entrega de permisos por parte de entidades gubernamentales pero que en un año y tres meses, aproximadamente, ya se tendría terminada la obra.

Asimismo se refirió a la alza de precios en las planillas del agua potable y dijo que esto fue aprobado por los concejales del Municipio. “Nosotros presentamos alternativas para ajustar la alza del agua pero consideramos que se siga subsidiando este elemento de 19 metros cúbicos. Las familias que consuman este rango del servicio tienen este incentivo. Porque la solución es que la gente entienda la importancia del recurso”.

Esto era algo que las ordenanzas y la ley de recursos hídricos indicaban y por eso se tomó la decisión, comentó Subía. “Nosotros garantizamos el abasto de agua potable para todos los barrios de Rumiñahui”. Indicó que se maneja un proyecto para poder garantizar el abastecimiento de agua de aquí a 15 años”.

Subía recalcó la importancia que tiene para su plan de trabajo la generación de campañas de educación para lograr la concientización de los habitantes en diferentes temas. “Queremos crear un Rumiñahui inclusivo donde todos podamos formar parte de nuestro hogar”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato