ECUAVISA (Guayaquil) Conformado nuevo Consejo de la Judicatura

Tras la designacion, los nuevos funcionarios deben ser posesionados por la Asamblea Nacional María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Juan José Morillo, Patricia Esquetini y Ruth Barreno integran el Consejo de la Judicatura definitivo. Así lo resolvió este 23 de enero de 2019 el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCSS) transitorio.

La terna de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) fue la traba durante la sesión. El consejero Pablo Dávila presentó una moción para solicitar la devolución de la propuesta. "Todos los miembros de esa terna tienen conflicto de intereses... Eventualmente esos conflictos de interés que, a mi juicio están probados, podrían entorpecer un proceso de evaluación de las autoridades que integran la función judicial, particularmente la evaluación de la Corte Nacional de Justicia".

No obstante, el planteamiento solo tuvo dos de siete votos a favor: el de Dávila y el del presidente del organismo transitorio, Julio César Trujillo.

Inmediatamente, comenzaron a depurar la terna de la CNJ, dejando fuera a María Rosa Merchán y a Julio Arrieta.

Así quedó finalmente conformada la Judicatura, por entidades:

Miembros principales

Presidencia de la República: Patricia Esquetini

Asamblea Nacional: Fausto Murillo

Fiscalía General del Estado: Ruth Barreno

Defensoría Pública: Juan José Morillo

Corte Nacional de Justicia: María del Carmen Maldonado

Miembros suplentes

Presidencia de la República: José Aurelio Moreno

Asamblea Nacional: Elcy Celi

Fiscalía General del Estado: Yolanda Yupangui

Defensoría Pública: Jaime de Veintimilla Fernández de Córdova

Álvaro Francisco Román Márquez

La representante de la Corte ocupa la presidencia de la Judicatura, en este caso, María del Carmen Maldonado, exjueza de la Corte Constitucional.

"Me abstuve de votar porque ya había pronunciado a favor de devolver la terna, estuve inconforme con la terna, no con los candidatos, por eso me abstuve de votar", enfatizó Trujillo.

El CPCCS exhortó al nuevo organismo a fijar los parámetros y evaluación inmediata de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. "Ante el clamor ciudadano, se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura proceda a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia", señala el texto de la resolución, que fue aprobada por unanimidad.

Los jueces y conjueces nacionales están en la mira tras denuncias de irregularidades en el concurso mediante el cual fueron designados. Ayer, la Contraloría informó que en un examen especial se detectó al menos 23 presuntas irregularidades.