"Una maraña de corrupción" ha existido en el despacho de la asambleísta Ana Galarza, reclama Ronny Aleaga

"La Asamblea Nacional está en jaque mate, les toca medir con la misma vara a este caso porque si no lo hacen, significa que se equivocaron o que la fiscalización fue direccionada en los anteriores", dijo El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, reiteró que existen los causales y las evidencias suficientes para la destitución de la legisladora de CREO, Ana Galarza. Además, lamentó el manejo que ha existido en el despacho de su colega, calificándolo de "una maraña de corrupción". Por lo que instó al Parlamento a medir este caso con la misma vara, tomando en cuenta que ya hay antecedentes de destitución con Sofía Espín y Norma Vallejo.

“Si bien es cierto que mi denuncia, inicialmente, fue por un presunto gestionamiento de cargos públicos, dentro de este caso hay pruebas contundentes, además de audios, entrevistas, videos, hay una declaración juramentada del beneficiario, que es el señor Lenín Rodríguez”, indicó.

Explicó que, en dicho documento, menciona cómo se produce el ofrecimiento por parte de la legisladora Ana Galarza, que fue reconocido por ella ante la Comisión, al decir que hubo una llamada entre su persona y la asambleísta Jeannine Cruz para referir a una persona, en este caso, el beneficiario.

“La señora Galarza mencionó en varias ocasiones que no lo quería recomendar por la parte personal, pero por lo profesional. En ese sentido, ¿quién recomienda a alguien en quien uno no confía si es que no hubiera algo de por medio? Además, en el diario La Hora, en una entrevista que tiene como título: ‘No meto las manos en el fuego por nadie’, la señora Cruz menciona que contrató a Lenín Rodríguez por recomendación de la legisladora Galarza”, detalló.

Según precisó, con estos documentos se confirma que existió ofrecimientos desde el despacho de Galarza, en abril del 2018, la gestión, durante un mes. Mientras que, en junio de ese año, Rodríguez termina siendo contratado como funcionario público en el despacho de Cruz. Sin embargo, Aleaga reiteró que este caso ha desatado “una maraña de corrupción”.

“Aquí hay causales más que suficientes para que la legisladora sea destituida, pero hay tantas irregularidades en el manejo de su despacho, que el asesor 1, en su comparecencia, mencionó que él trabajaba desde las 06h00 hasta pasada la media noche. Pero, en actas de la flota “Pelileo” aparece el mismo día que está “laborando” en la Asamblea Nacional. “Entonces tiene el don de la ubicuidad, parece que los asesores, como son pareja, han desarrollado ese talento”.

De acuerdo a Aleaga, en el caso de la colaboradora 2 también existe falsificación de firmas, entre otras irregularidades, como ciertas presiones para que se diga lo que realmente está sucediendo. Resaltó, sin embargo, la declaración juramentada hecha por una exfuncionaria de la Casa Legislativa de Tungurahua, que denunció estos actos, pero lamentó que la Comisión no haya querido recibir la documentación.

“No quieren investigar y dijeron que concluía el plazo de la entrega de pruebas. Tiene 10 días la Comisión y si aquí se ingresó por un causal y hay antecedentes de que se destituyó a un asambleísta por otro causal, pues se deben indagar todas las pruebas que existen. En su declaración, la señora menciona que, en sus funciones, vio solamente 2 veces a Carmen Alvarado”, reveló.

Reclamó además, el proceder que ha tenido el abogado de Galarza, Marcelo Dueñas, quien “ha faltado el respeto” a los demás parlamentarios, asegurando que “no se merecen” estar en el Palacio Legislativo. “Hoy en día, la Asamblea Nacional está en jaque mate, hay antecedentes y casos que preceden a este y les toca medir con la misma vara porque si no lo hacen, significa que se equivocaron o que la fiscalización fue direccionada”.

(JPM)

Fuente: Facebook asambleísta Ronny Aleaga

Ecuadorinmediato.com