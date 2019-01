PRECISIÓN: Gobierno Nacional aclara: Se concesionaría la administración de algunas empresas públicas, no se venderá activos

Insistió en que estas decisiones aún están en análisis y que no son medidas privatizadoras El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, aclaró que el Gobierno Nacional no privatizará ninguna empresa estatal. Señaló que se analiza la posibilidad de concesionar la administración de algunas compañías. Sus declaraciones se dan frente al anuncio del consejero Santiago Cuesta sobre las condiciones en las que se encuentra el sector eléctrico para una posible concesión.