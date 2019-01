Ministra de Salud: Cerca de 5.246 centros de salud aún no cuentan con permisos

Anunció la creación del "Centro de Atención Integral en Salud Mental y Comunitaria", ubicado en Guayaquil con un costo de $14 millones y para su operación $1.7 millones anuales Tras el incendio de un centro de rehabilitación de adicciones clandestino, que dejó varias víctimas mortales, la Ministra de Salud, Verónica Espinosa, informó este 24 de enero ante el Pleno Legislativo, que existen cerca de 5.246 establecimientos de salud que aún no cuentan con permisos para funcionar. Por ello, manifestó que se entregó un plazo de 90 días para que se regularicen, pero remarcó que existen Centros que ni si quiera cuenta con baños, por lo que no podrán formar parte de este proceso y serán clausurados.

Expuso que el consumo de drogas es un fenómeno que afecta a todos los países. “El alcohol es la droga más consumida en Ecuador y es el componente más grave en términos de afectación a la ciudadana”, advirtió.

Manifestó que según estadísticas, en el 2016, el 5.6% de la población mundial ha consumido drogas. En 2006, 208 millones de personas consumían drogas y en 2018, 275 millones. “Esto evidencia que no hemos sido capaces de revertir la tendencia”, lamentó.

Informó que la población en riesgo, de 12 a 17 años, es de cerca de 2 millones de personas y a ese sector están dirigidas las políticas para disminuir los factores de riesgo y aumentar la protección.

En el país, dijo, 620.662 personas entre 12 y 65 años consumen alguna droga ilícita y 68.273 requerirían algún tipo de tratamiento que puede ser ambulatorio, residencial y ambulatorio intensivo, “para lo que se necesita el criterio profesional”.

Señaló que Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socio Económico de las Drogas tiene dos ejes: reducir la demanda y la oferta, desde un abordaje individual, comunitario - familiar y social

Espinosa anunció que el Ministerio de Salud cuenta con 743 centros para servicio ambulatorio, 48 para ambulatorio intensivo y 473 camas para el tratamiento de rehabilitación en 12 centros médicos.

Expuso que hay una capacidad del sector privado para que ayuden a combatir este problema. El problema, dijo, no se puede comprar servicios a los centros que no cumplan con los requisitos. Espinosa precisó que se dio un plazo de 90 días para que los centros cumplan con lo que manda la ley.

“Otro grupo quiere seguir funcionando en la clandestinidad y no están dispuesto a cumplir con la Ley, eso no lo vamos a permitir”, precisó. Mencionó que no tienen baños en las habitaciones ni en ningunas de las áreas.

Manifestó que existe un proyecto para la construcción un Centro, que aún está en estudio, costaría USD $14 millones en infraestructura y equipamiento y su costo de operación sería de USD $1.7 millones anuales.

Con respecto al presupuesto para la promoción y prevención que se tuvo en 2018, Espinosa informó que fue de USD $271 millones.

Fuente: Asamblea Nacional, EcuadorInmediato