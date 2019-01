Fidel Narváez: Cooperación Judicial con Estados Unidos en caso Assange es improcedente y vergonzosa

Ex Cónsul en Londres manifestó que no cooperará con llamado de la Fiscalía, por considerarlo un humillante atropello a la soberanía del país A pedido del Departamento de Justicia de los EstadosUnidos la Fiscalía de Ecuador citó a seis ex diplomáticos ecuatorianos que laboraron en la embajada del país andino en Londres, la semana pasada. La investigación es sobre el denominado caso Assange. En medio están las garantías para el trabajo de los representantes diplomáticos en cualquier legación, señala el ex cónsul.